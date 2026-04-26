Anrainer schildert Lage bei Waldbrand: „Jede Menge Hubschrauber fliegen“

Der Waldbrand in Eisbach-Rein beschäftigt weiter zahlreiche Einsatzkräfte. Während die Flammen auf bis zu 50 ha angewachsen sind, beschreibt ein Anrainer gegenüber 5 Minuten, wie sich die Situation aktuell direkt vor Ort anfühlt.

Auch am Sonntag stehen Einsatzkräfte beim Waldbrand in Eisbach-Rein im Dauereinsatz. Seit Samstagmittag kämpfen Feuerwehren, Hubschrauber und Spezialkräfte gegen die Flammen im schwer zugänglichen Gelände. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz bei Graz: Wald steht in Flammen, Hubschrauber im Einsatz. Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste mittlerweile eine Fläche von bis zu 50 Hektar. Dichter Rauch ist weit über die Region hinaus sichtbar, auch in Graz wurde die Rauchentwicklung bereits bemerkt.

©Feuerwehr Mooskirchen | Großeinsatz der Feuerwehr: Kräfte kämpfen weiter gegen die Ausbreitung.

„Man sieht, dass es glimmt“

Doch wie wirkt sich der Brand direkt vor Ort aus? Anrainer Oliver S. schildert gegenüber 5 Minuten seine Eindrücke: „Man merkt es schon, aber man sieht keine Flammen oder sonst irgendwas. Man sieht, dass es glimmt.“ Trotz des Großeinsatzes bleibt der Alltag für viele vorerst unverändert. „Einschränkungen oder so gibt es aktuell auch keine“, so der Anrainer weiter. Straßen oder Wege scheinen derzeit nicht beeinträchtigt zu sein. Auch wenn der Alltag derzeit kaum eingeschränkt ist, ersucht die Polizei, das Gebiet großräumig zu meiden.

Auch das Bundesheer unterstützt von der Luft

Deutlich wahrnehmbar ist hingegen der Einsatz aus der Luft. „Man sieht, dass jede Menge Hubschrauber von der Polizei und dem Bundesheer fliegen. Auch das Bundesheer unterstützt die Löscharbeiten in der Steiermark. Seit Sonntag ist ein Hubschrauber des Typs Agusta Bell 212 im Einsatz. In rund fünf Flugstunden brachte er 20.550 Liter Löschwasser ins Brandgebiet am Mühlbacherkogel. Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen ist dabei entscheidend. „Das Bundesheer steht den Einsatzkräften und der Bevölkerung verlässlich bei den Waldbränden zur Seite. Ich bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz unserer Soldaten und der dort eingesetzten Einsatzkräfte, die für die Sicherheit unserer Bevölkerung immer bereit sind“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

©Oliver S. | Dichter Rauch liegt über dem Gebiet. Der Waldbrand bei Eisbach-Rein ist weiterhin deutlich wahrnehmbar.

„Man riecht den Rauch ab und zu“

„Aber wirkliche Einschränkungen oder so gibt es nicht“, beschreibt Oliver S. die Lage weiter. Was bleibt, ist vor allem der Rauch: „Man riecht den Rauch ab und zu, je nach Windlage.“ Die Situation hängt also stark von den Wetterbedingungen ab.

©Oliver S. Hubschrauber im Dauereinsatz über dem betroffenen Waldgebiet. ©Oliver S. Rauchentwicklung über Eisbach-Rein: Der Waldbrand ist weiterhin spürbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert