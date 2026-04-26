400 Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrand bei Graz

Der Waldbrand am Mühlbachkogel in Eisbach-Rein fordert weiterhin einen massiven Einsatz. Rund 400 Feuerwehrkräfte sowie mehrere Hubschrauber kämpfen gegen die Flammen. Das Gelände macht die Löscharbeiten besonders schwierig.

Seit Samstag, dem 25. April, stehen Einsatzkräfte im Gebiet Eisbach-Rein im Bezirk Graz-Umgebung im Dauereinsatz. Am Mühlbachkogel ist ein Waldbrand ausgebrochen, der aktuell eine Fläche von rund 35 bis 40 Hektar umfasst. Die Löscharbeiten laufen auch weiterhin auf Hochtouren und verlangen den Einsatzkräften alles ab.

Schwieriges Gelände erschwert Arbeit

Das betroffene Gebiet ist schwer zugänglich und von unwegsamem Gelände geprägt. Genau das macht die Brandbekämpfung besonders herausfordernd. Der Einsatz erfolgt daher intensiv abgestimmt sowohl am Boden als auch aus der Luft, um das Feuer Schritt für Schritt unter Kontrolle zu bringen.

©Oliver S. | Löscharbeiten im unwegsamen Gelände: Einsatzkräfte kämpfen am Mühlbachkogel gegen die Flammen.

400 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Derzeit stehen rund 400 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Zusätzlich wird die Brandbekämpfung aus der Luft massiv unterstützt: Fünf Hubschrauber sind aktuell vor Ort, zwei weitere sollen in den nächsten Stunden folgen. Neben Fluggeräten von Polizei und Bundesheer sind auch zwei private Löschhubschrauber im Einsatz.

„Dank gilt in erster Linie den Feuerwehrkameraden“

Am Sonntag machten sich auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ein Bild der Lage. „Mein großer Dank gilt in erster Linie den Feuerwehrkameraden, die hier seit gestern unter enorm schwierigen Bedingungen im Dauereinsatz stehen und mit höchstem Engagement gegen die Flammen kämpfen. Ihr Einsatz verdient größten Respekt. Auch die Unterstützung aus der Luft trägt wesentlich dazu bei, die Lage Schritt für Schritt unter Kontrolle zu bringen. Der Schutz der Bevölkerung sowie unserer Natur hat dabei oberste Priorität”, betont Landeshauptmann Mario Kunasek. Auch Landesrätin Simone Schmiedtbauer hebt die Leistung hervor: „Der Waldbrand am Mühlbachkogel zeigt eindrücklich, wie herausfordernd derartige Einsätze in unwegsamem Gelände sein können. Umso beeindruckender ist die Professionalität und Ausdauer, mit der hier gearbeitet wird. Die Feuerwehren sowie alle beteiligten Einsatzorganisationen setzen gemeinsam alles daran, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und das Brandgeschehen einzudämmen. Ihnen allen gebührt großer Dank und höchste Anerkennung.”

©Land Steiermark/Harzl; Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landeshauptmann Mario Kunasek und der Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz, Harald Eitner bei der Lagebesprechung vor Ort.

Hohe Brandgefahr bleibt

Die aktuelle Wetterlage sorgt weiterhin für erhöhte Gefahr. Anhaltende Trockenheit und Wind begünstigen die Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Die Feuerwehren richten daher einen klaren Appell: Offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe soll unbedingt vermieden werden. Auch das Wegwerfen von Zigaretten oder glühenden Gegenständen stellt ein erhebliches Risiko dar. Zudem wird zur Vorsicht bei Arbeiten im Freien sowie beim Abstellen von Fahrzeugen auf trockenem Untergrund geraten. Verdächtige Rauchentwicklungen sollen umgehend gemeldet werden.