Achtung Verkehrsbehinderungen: 99ers feiern Meistertitel in Graz

Graz steht vor einem sportlichen Ausnahmezustand: Die 99ers feiern ihren historischen Meistertitel mit tausenden Fans am Hauptplatz. Doch die große Party bringt auch Einschränkungen im Verkehr mit sich.

Linie 1, 4 und 7 müssen ausweichen, Linie 5 wird teilweise durch einen Ersatzverkehr ersetzt, Änderungen bei Haltestellen sind möglich.

Linie 1, 4 und 7 müssen ausweichen, Linie 5 wird teilweise durch einen Ersatzverkehr ersetzt, Änderungen bei Haltestellen sind möglich.

Die Graz99ers haben Vereinsgeschichte geschrieben: Nach dem entscheidenden Playoff-Sieg gegen Pustertal holte sich das Team erstmals in 58 Jahren den Meistertitel. Nur wenige Stunden nach dem Triumph kehrte die Mannschaft mit dem 19 Kilo schweren Pokal nach Graz zurück. Jetzt soll gemeinsam mit den Fans gefeiert werden.

Autokorso durch die Innenstadt

Heute am Sonntag startete die Feier um 14 Uhr mit einem Autokorso. Die Spieler fahren vom Eisernen Tor bis zum Grazer Hauptplatz, begleitet von Fans und jubelnder Stimmung. Anschließend trägt sich das Team im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. Danach steigt die große Feier mitten in Graz. Auf der Bühne warten mehrere Programmpunkte und Musikacts. Als besonderes Highlight hat sich Andreas Gabalier angekündigt. Auch weitere Künstler sorgen für Stimmung, die Feier dürfte tausende Besucher anziehen.

Verkehrsbehinderungen in Graz

Durch die Feier kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen. Mehrere Straßenbahnlinien werden umgeleitet oder fahren nur eingeschränkt: Linie 1, 4 und 7 müssen ausweichen, Linie 5 wird teilweise durch einen Ersatzverkehr ersetzt, Änderungen bei Haltestellen sind möglich. Auch rund um den Hauptplatz und entlang der Strecke des Autokorsos ist mit Verzögerungen zu rechnen. Besucher und Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen oder auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.