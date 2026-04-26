Grazer Stadion-Debatte: Studie liegt vor, so geht es weiter

Der Ausbau des Stadions rückt zwar technisch in greifbare Nähe, politisch bleibt die Entscheidung jedoch offen. Eine umfassende Machbarkeitsstudie zeigt, was möglich wäre, dennoch dürfte ein Beschluss erst nach der Wahl fallen.

Schon zuletzt hatte die Stadt Graz einen konkreten Vorschlag für die Modernisierung des Stadions präsentiert. Ziel ist es, die Heimstätte von Sturm Graz und GAK langfristig fit für nationale und internationale Anforderungen zu machen, 5 Minuten hat berichtet. Nun liegt auch die technische Machbarkeitsstudie vor. Sie liefert erstmals detaillierte Einblicke, wie ein Ausbau konkret umgesetzt werden könnte und welche Maßnahmen mit dem vorgesehenen Budget realistisch sind.

Das wäre mit 70 Millionen möglich

Gerade die wirtschaftliche Nutzung spielt eine zentrale Rolle. Zusätzliche Einnahmen durch Veranstaltungen und Sponsoring gelten als entscheidend für die Zukunft des Standorts. So zeigen die Ergebnisse: Mit den geplanten 60 bis 70 Millionen Euro könnte das Stadion deutlich aufgewertet werden.

Im Fokus stehen vor allem: eine Erweiterung der Zuschauerkapazität

ein moderner Ausbau der VIP- und Hospitality-Bereiche

Verbesserungen bei Infrastruktur und Technik

neue Möglichkeiten für Events und Vermarktung

Vereine sollen mehr Rechte bekommen

Ein Kernelement des Modells: Sturm Graz und der GAK sollen künftig stärker eingebunden werden. Geplant ist, dass beide Vereine das Stadion gemeinsam pachten und betreiben. Im Gegenzug würden sie umfangreiche Rechte erhalten, etwa bei Vermarktung, Veranstaltungen oder Namensrechten. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: Die Vereine müssten eine Pacht zahlen, deren Höhe direkt mit den Investitionskosten zusammenhängt. Trotz der Fortschritte wird eine rasche Entscheidung immer unwahrscheinlicher. Ursprünglich war ein Planungsbeschluss im Mai oder Juni vorgesehen. Doch inzwischen deutet vieles darauf hin, dass dieser Termin nicht gehalten werden kann. Der Grund liegt vor allem im politischen Umfeld: Kurz vor der Wahl gilt das Projekt als zu sensibel, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Weder Stadt noch Land wollen offenbar ein finanziell so großes Vorhaben ohne breite Absicherung beschließen.

Ohne Land geht nichts

Ein zentraler Punkt bleibt die Beteiligung des Landes Steiermark. Ohne finanzielle Unterstützung von dort ist der Ausbau kaum zu stemmen. Zwar gibt es politische Signale, dass sich das Land beteiligen könnte, doch konkrete Vereinbarungen fehlen noch. Erst wenn ein vollständiges Konzept inklusive Finanzierung vorliegt, dürfte Bewegung in die Sache kommen.

Diskussion zieht sich seit Jahren

Die Debatte rund um das Stadion Liebenau ist nicht neu. Seit Jahren wird über Ausbau, Modernisierung oder alternative Standorte diskutiert. Immer wieder wurden Projekte angestoßen und ebenso oft wieder verschoben. Die aktuelle Entwicklung reiht sich in diese lange Geschichte ein. Auch wenn offiziell noch keine Absage vorliegt, zeichnet sich ab: Die Entscheidung über die Zukunft des Stadions wird wohl erst nach der Wahl getroffen.