Showdown in Graz: Sturm kämpft gegen Wiener Austria um Tabellenführung

In Graz steht heute ein richtungsweisendes Spiel bevor: Sturm trifft heute auf die Wiener Austria und für beide Teams geht es um weit mehr als nur drei Punkte.

Zwei Unentschieden zuletzt und plötzlich ist der Vorsprung an der Tabellenspitze kein Ruhekissen mehr. Sturm Graz steht im Heimspiel gegen die Austria unter Zugzwang. Die Mannschaft weiß: Ein Sieg ist nötig, um im Titelrennen die Kontrolle zu behalten. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Offensive als Schlüssel

Die Grazer wollen diesmal ein anderes Gesicht zeigen. Nach zuletzt eher verhaltenen Auftritten soll wieder mehr Druck nach vorne entstehen. Das Ziel ist klar: früh Chancen kreieren, das Spiel kontrollieren und diesmal konsequent verwerten. Auch die Wiener Austria reist mit viel Motivation nach Graz. Die letzten Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend, doch genau darin liegt auch die Chance. Die Veilchen wollen zeigen, dass sie in der entscheidenden Phase der Saison noch einmal zurückschlagen können. Die Merkur Arena wird am Sonntag zur Bühne für ein Duell, das richtungsweisend sein könnte. Beide Teams haben etwas zu beweisen und genau das verspricht ein intensives Spiel.

Statistik spricht für Spannung

In den vergangenen Begegnungen war das Duell alles andere als eindeutig. Während Sturm zuletzt einen wichtigen Sieg feiern konnte, blieb die Austria bei ihren letzten Auftritten in Graz hartnäckig. Ein klarer Favorit ist daher schwer auszumachen. Auf beiden Seiten gibt es Fragezeichen. Sturm muss weiterhin auf mehrere Spieler verzichten, bekommt aber wichtige Verstärkung zurück. Auch bei der Austria ist noch offen, wer tatsächlich auflaufen kann.

Sicherheit geht vor

Die steirische Polizei hat im Vorfeld mitgeteilt, dass für das heutige Spiel ein Sicherheitsbereich eingeführt wurde, der seit 12 Uhr gilt und bis 22 Uhr abends dauern wird. Der Sicherheitsbereich erstreckt sich über ein großes Gebiet rund um das Stadion in Graz-Liebenau, 5 Minuten hat berichtet. Zahlreiche Straßen sind betroffen, darunter Teile der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Münzgrabenstraße, Raiffeisenstraße sowie mehrere angrenzende Gassen. Für Anrainer und Besucher bedeutet das: erhöhte Polizeipräsenz, mögliche Kontrollen und eingeschränkte Bewegungsfreiheit in diesem Bereich. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit deutlichen Strafen rechnen. Das Ignorieren eines Betretungsverbotes stellt eine Verwaltungsübertretung dar. Es drohen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro. Sollte diese nicht bezahlt werden können, ist auch eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen möglich. In besonders angespannten Situationen kann die Polizei Personen sogar festnehmen, wenn sie trotz Aufforderung ihr Verhalten nicht ändern. Wer das Spiel live erleben möchte, sollte genügend Zeit einplanen und sich über die Einschränkungen im Bereich rund um das Stadion informieren. Öffentliche Verkehrsmittel werden empfohlen, da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.