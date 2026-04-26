Grazer Traditionsbetrieb: Diese Gastro-Neuerung bringt frischen Schwung

Mitten in der Grazer Innenstadt tut sich etwas: Das Café Herzog setzt auf frischen Wind und erweitert sein Angebot deutlich. Neben neuen Eis-Kreationen dürfen sich Gäste jetzt auch länger kulinarisch verwöhnen lassen.

Nach der Übernahme des traditionsreichen Café Sacher wurde das Konzept des Café Herzog nun weiter ausgebaut und das Angebot deutlich erweitert.

Nach der Übernahme des traditionsreichen Café Sacher wurde das Konzept des Café Herzog nun weiter ausgebaut und das Angebot deutlich erweitert.

Das Café Herzog in der Herrengasse entwickelt sich immer mehr zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer. Nach der Übernahme der traditionsreichen Räumlichkeiten wurde das Konzept nun weiter ausgebaut und das Angebot deutlich erweitert. Ziel ist es, Gästen zu jeder Tageszeit etwas bieten zu können: vom schnellen Kaffee bis zum entspannten Abendessen.

Neue Eis-Kreationen sorgen für Aufmerksamkeit

Ein Highlight des neuen Konzepts ist die erweiterte Eiskarte. Gemeinsam mit Charly Temmel setzt das Café rund um die Hausherren Bujar Shabani und Mirsad Krasniqi auf hochwertige Zutaten und kreative Kombinationen. Die Eisbecher tragen dabei auffällige Namen und sollen nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugen. Klassische Sorten treffen auf moderne Interpretationen, ein Mix, der neugierig macht, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Warme Küche bis in den Abend

Ein weiterer wichtiger Schritt: Die Küche bleibt künftig länger geöffnet. Gäste können nun bis 21 Uhr warme Speisen genießen. Damit reagiert das Café auf den Wunsch vieler Besucher, auch am Abend ein vollständiges Angebot vorzufinden, ohne auf Qualität oder Auswahl verzichten zu müssen. Das Konzept geht über ein klassisches Kaffeehaus hinaus. Neben Kaffee und Süßspeisen stehen auch herzhafte Gerichte auf der Karte, die den ganzen Tag über angeboten werden. Die Kombination aus zentraler Lage, neuem Angebot und modernem Zugang macht das Café Herzog zu einem Ort, an dem man gerne länger bleibt.