Historischer Triumph: Graz 99ers feiern Meistertitel mit tausenden Fans

Ein Tag für die Geschichtsbücher: Die Graz 99ers haben erstmals den Meistertitel geholt und ganz Graz feiert mit. Vom Rathaus bis zum Hauptplatz wurde der Triumph gemeinsam mit Fans gebührend gefeiert.

Mit einem klaren 6:2-Auswärtssieg gegen den HC Pustertal machten die Graz 99ers den Traum perfekt, 5 Minuten hat berichtet. Das Team blieb in den gesamten Play-offs ungeschlagen und krönte damit eine außergewöhnliche Saison. Der Titel in der ICE Hockey League ist der erste in der Vereinsgeschichte, ein Meilenstein, auf den viele lange gewartet haben.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Bürgermeister Elke Kahr nahm die Meister in Empfang.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Am Sonntag wurde die Mannschaft im Grazer Rathaus empfangen. Präsident, Trainerteam und Spieler durften sich in das Goldene Buch der Stadt Graz eintragen, ein besonderer Moment für alle Beteiligten. Die Freude war auch bei Bürgermeisterin Elke Kahr spürbar: „Wir sind wahnsinnig stolz, dass ihr diesen Titel nach Graz geholt habt! Vielen Dank an alle Beteiligten und dieses fantastische Team, das menschlich wie spielerisch einfach nur großartig ist!“ Nach dem offiziellen Empfang ging es direkt weiter zum Grazer Hauptplatz. Dort warteten bereits hunderte Fans, um ihre Mannschaft zu feiern. Die Stimmung: ausgelassen, emotional und voller Stolz.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Die Meister durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Wunsch für die Zukunft

Auch Landeshauptmann Mario Kunasek gratulierte dem Team und hob besonders das Engagement hervor: „Mit mehr Herzblut kann man das nicht machen. Was dieses Team für den Eishockey-Sport in der Steiermark geleistet hat, ist unglaublich.“ Sein Wunsch für die Zukunft ist klar: „Auf dass wir den Titel nächstes Jahr verteidigen können!“