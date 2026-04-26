1:1 Sturm gegen Austria in Graz: Sturm verliert Spitze nach zähem Duell

Vor ausverkaufter Kulisse in Graz wollte Sturm den nächsten Schritt Richtung Titel machen, doch daraus wurde nichts. Gegen die Wiener Austria reichte es nur zu einem 1:1.

Die Ausgangslage war klar: Sturm Graz ging als Tabellenführer ins Duell und hatte die Chance, sich weiter abzusetzen. Doch gegen die Austria fehlte es lange an Durchschlagskraft. Zwar blieb Sturm auch im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen, doch die Serie fühlt sich nach diesem Abend eher wie ein Rückschritt an. Denn: Mit dem Remis ist die Tabellenführung weg.

Nervöser Start vor großer Kulisse

Die Stimmung war aufgeheizt. Fast 16.000 Fans sorgten für einen beeindruckenden Rahmen, doch auf dem Platz spiegelte sich diese Energie zunächst kaum wider. Viele Ungenauigkeiten, wenig Tempo und kaum zwingende Aktionen bestimmten die Anfangsphase. Beide Teams wirkten vorsichtig, fast gehemmt. Nach der Pause wurde es plötzlich konkreter. Die Wiener Austria nutzte eine Standardsituation eiskalt aus und ging in Führung. Ein Moment, der das Spiel komplett veränderte und Sturm unter Zugzwang setzte.

Sturm kämpft, aber lange ohne Erfolg

Die Grazer versuchten in der Folge, Druck aufzubauen. Chancen waren da, doch entweder fehlte die Präzision oder Austria-Goalie Sahin-Radlinger war zur Stelle. Erst spät wurden die Bemühungen belohnt: In der 85. Minute gelang Sturm doch noch der Ausgleich. Doch der Treffer kam zu spät, um das Spiel noch komplett zu drehen. Am Ende blieb es beim 1:1. Die Grazer müssen die Tabellenführung abgeben und stehen nun im Titelrennen unter Druck.