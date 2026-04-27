Nach 39 Jahren: Ende für bekanntes Grazer Storytelling-Festival

Jahrelang wurden bei dem Festival Geschichten zum Leben erweckt, doch damit ist jetzt Schluss: Im Mai startet die finale Ausgabe.

Mit dem Motto #dreamstories startet die finale Ausgabe dieses Festivals, wie die Projektmanagerin mitteilt. Damit heißt es das letzte Mal nach 39 Jahren, mit internationalen Künstlern in die Welt der Geschichten einzutauchen. Starten wird die Kunstinstallation am 6. Mai am Mariahilferplatz (Steiermark).

Graz Träumt am Mariahilferplatz

Konkret geht es darum, Träume zu erkunden, zu teilen und die eigene Geschichte aktiv zu gestalten. Dabei gibt es Traumstationen (drei „Traumschlösser“ und eine Klangoase), und jede greift ein anderes Traummotiv auf. Dadurch sollen persönliche Sehnsüchte, Ängste und Vorstellungen sichtbar gemacht werden – von Kindheitsträumen über Tagträume bis hin zu Zukunftsbildern. So soll ein Dialog über Altersgrenzen hinweg enstehen: Kinderträume treffen auf Wünsche von Erwachsenen, Albträume auf Wege der Bewältigung, Visionen der Jugend auf Hoffnungen der Älteren. Bis 1. Juni 2026 ist das Event ganztags öffentlich zugänglich.

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