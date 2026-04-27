Waldbrand Eisbach: Lage bleibt angespannt – 250 Einsatzkräfte im Einsatz

Bereits das ganze vergangene Wochenende waren hunderte Feuerwehrleute in der Steiermark gefordert. Denn aus einem Brand in Eisbach-Rein von sieben Hektar wurde schnell ein Feuer im Ausmaß von 50 Hektar. Steile Hänge und dichter Bewuchs erschweren die Arbeit vor Ort massiv. Dichter Rauch war teils bis nach Graz sichtbar und sorgte in der Region für große Aufmerksamkeit. Mehr dazu hier: Waldbrand bei Graz wächst auf bis zu 50 Hektar – Einsatz läuft weiter.

Waldbrand in Eisbach: „Wind hat nachgelassen“

Die Lage vor Ort war bisher besonders kritisch, denn die anhaltende Trockenheit in Kombination mit Wind sorgte immer wieder dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Doch wie sieht die Lage am Montagfrüh aus? Wir haben beim Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung nachgefragt. „Aktuell sind knapp 250 Einsatzkräfte vor Ort“, sagt Herbert Buchgraber im Gespräch mit 5 Minuten. In der Nacht waren zwei Züge vor Ort und haben Brandwache gehalten. Allerdings gebe es laut ihm auch gute Nachrichten: „Der Wind hat nachgelassen, das ist ein gutes Zeichen.“ Auch weiter ausgebreitet habe sich der Brand nicht. Wie sich der Brand weiter entwickeln wird und wann mit „Brand aus“ gerechnet werden kann, könne man derzeit allerdings noch nicht abschätzen.

©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf Hunderte Einsatzkräfte kämpfen aktuell gegen den Waldbrand in Eisbach.

Dringender Appell an die Bevölkerung

Die Feuerwehr warnt eindringlich: „Bitte halten Sie sich von dem betroffenen Gebiet fern. Sie bringen damit sich selbst in Gefahr und behindern auch die Arbeit der Feuerwehrleute.“ Auch die Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel, Doris Dirnberger, richtet ebenfalls einen dringenden Appell an die Bevölkerung. „Die Bevölkerung ist dringend aufgerufen, keine Pools zu befüllen, damit die Wasserversorgung gesichert bleibt“, so laut einem Bericht der Kleinen Zeitung. Denn jede verfügbare Ressource wird derzeit für die Brandbekämpfung benötigt.