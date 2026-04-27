„Worte treffen immer“ – Sturm Graz setzt emotionales Zeichen

Mobbing, Hasskommentare und Morddrohungen: Damit sind die Spieler von SK Sturm Graz tagtäglich konfrontiert. Mit einem emotionalen Video setzen sie ein Zeichen gegen das Problem, das weit über den Fußball hinausgeht.

„Du kleiner Hurensohn“, „Jatta ist blind, schickt ihn zurück in die Wüste“, „Ausländischer unnötiger Sauhaufen“, „Der Schwule ist nur Mitläufer“ – mit diesen und vielen weiteren Nachrichten sehen sich die Spieler der SK-Sturm-Graz-Mannschaft tagtäglich konfrontiert. Von Morddrohungen bis hin zu Beleidigungen gegen die Mannschaft ist alles dabei. Diese Kommentare kommen oft nach Spielen oder Fehlern. Aber „meistens einfach so“, wie die Fußballer betonen.

SK Sturm Graz stellt klar: „Hass verfolgt Betroffene“

Für sie völlig unverständlich: Die Nachrichten werden von Menschen geschrieben, die sie nicht einmal kennen. „Worte treffen immer!“, wird betont. Und der Hass endet nicht im Stadion, denn er findet immer einen Weg nach draußen. Er verfolgt Betroffene bis ins Klassenzimmer, auf den Arbeitsplatz und nicht einmal zu Hause ist man sicher, denn auch online wird man in Kommentaren oder Chats verfolgt.

„Hass hat keinen Platz“ – Strum Graz appeliert an die Gesellschaft

Dass Kritik zum Sport gehört, ist den Profis klar. Aber Hass hat für sie definitiv keinen Platz im Fußball und schon gar nicht in der Gesellschaft. „Stoppt Hass im Netz. Beginnt mit Respekt im echten Leben“, appellieren sie. Wenn jemand Hasskommentare sieht, soll er widersprechen. Wird jemand gemobbt, dann sollen andere aufstehen, und Betroffene werden ermutigt, darüber zu sprechen.