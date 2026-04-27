100 neue Jobs: Grazer Cybersecurity-Unternehmen plant Expansion

Der Steirer hat mit seinem neu gegründeten Unternehmen ein großes Ziel: Er möchte am internationalen Markt erfolgreich sein und ein Unternehmen aus der Steiermark aufbauen, das weltweit relevant ist.

Über 25 Jahre ist der Steirer Markus Seme in unterschiedlichen Spitzenfunktionen im Bereich Cybersecurity tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer von BearingPoint Austria, doch Anfang April hat er den nächsten Schritt gesetzt und mit BrightFlare sein eigenes Cybersecurity-Unternehmen gegründet. „Der Gedanke, ein eigenes Unternehmen zu gründen, hat mich über viele Jahre begleitet. Entscheidend war für mich, einen Ansatz zu entwickeln, der sich konsequent an der Realität der Unternehmen orientiert“, sagt Seme, Co-Gründer und Geschäftsführer.

© Lueflight „Genau daraus ist BrightFlare entstanden“, sagt Seme, Co-Gründer und Geschäftsführer.

Teamwork in der Steiermark

Mit an seiner Seite hat er drei langjährige Wegbegleiter: Bernd Koberwein, Andreas Joham und Andreas Gandler. „Wir kennen uns seit vielen Jahren und haben in unterschiedlichsten Konstellationen zusammengearbeitet. Das hat den großen Vorteil, dass wir sofort in die Umsetzung kommen. Jeder weiß, wie der andere arbeitet, wo seine Stärken liegen – und genau darauf bauen wir jetzt auf. Ohne sie wäre dieses Vorhaben nicht realisierbar“, zählt Seme auf seine Co-Gründer.

© Lueflight Gemeinsam mit seinem Team möchte der Steirer hoch hinaus.

Parnterschaft mit Deutschland

Etwa 20 Mitarbeiter arbeiten aktuell schon im Unternehmen. Außerdem wurde bereits eine Partnerschaft mit der deutschen Firma All For One Group SE eingegangen. Noch im Laufe dieses Jahres ist der Markteintritt in Deutschland geplant, weitere Länder seien in Vorbereitung. Denn für den Gründer ist eines klar: Der Markt sortiert aktuell alles neu, und dabei würde Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle spielen. „Wir bewegen uns in einem Umfeld, das sich technologisch extrem schnell weiterentwickelt. Wer hier bestehen will, muss nicht nur fachlich tief aufgestellt sein, sondern auch in der Lage, sich laufend weiterzuentwickeln und neue Themen frühzeitig zu integrieren“, so der Geschäftsführer. Dabei hat er vor allem ein Ziel: „Wir wollen auf diesem Milliardenmarkt mittel- bis langfristig internationale Strahlkraft entwickeln – und ein Unternehmen von Weltrang aus der Steiermark heraus etablieren.“