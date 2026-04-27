Tornado in Graz? Das steckt wirklich dahinter

Für viel Gesprächsstoff sorgte am Sonntag ein „Tornado“ auf einem Tennisplatz in Graz. Doch was steckt wirklich dahinter? Darüber klärt ein Experte im Gespräch mit 5 Minuten auf.

In Graz konnte ein "Tornado" auf einem Tennisplatz beobachtet werden.

In Graz konnte ein "Tornado" auf einem Tennisplatz beobachtet werden.

War am Sonntag in Mariatrost wirklich ein Tornado? Zahlreiche Bilder und Videos zeigen eine Situation am Tennisplatz, die das vermuten lassen. Das Rätselraten unter den Lesern hat begonnen – doch dahinter steckt eigentlich etwas ganz anderes – nämlich ein Staubteufel.

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Wie entsteht ein Staubteufel?

„Er entsteht, wenn sich der Boden stark erwärmt, die warme Luft aufsteigt und sie sich aufgrund von unterschiedlichen Windrichtungen in der Höhe ‚einzudrehen beginnt‘“, erklärt der Meteorologe Hannes Rieder von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Diese Wirbel würde es sogar recht häufig geben. Sichtbar sind sie jedoch nur unter besonderen Umständen – nämlich dann, wenn leichtes „Material“ vorhanden ist. In diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um Tennissand. Aber auch trockene Erde macht dieses Phänomen sichtbar. Besonders im Frühjahr kommt es laut dem Experten zu vielen Sichtungen, weil auf den Äckern noch trockene Erde liegt.