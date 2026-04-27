Girls’ Day in Graz: 140 Mädchen lernten Kulturbetriebe kennen

Der Girls‘ Day ist ein internationaler Aktionstag, der Mädchen und junge Frauen dazu motivieren soll, einen technischen, handwerklichen oder naturwissenscha­ftlichen Beruf zu ergreifen. Er findet üblicherweise am letzten Donnerstag im April statt. Auch die Stadt Graz nimmt schon seit Jahren mit einem besonders interessanten Programm daran teil. „Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung im Leben“, betont Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr. „Ziel der Girls‘ Days ist es, Mädchen und junge Frauen dazu zu ermutigen, einen Beruf zu wählen, der sie fasziniert und ihren Stärken entspricht, auch wenn er eher als Männerberuf gesehen wird.“

Mädchen entdecken beim Girls’ Day neue Berufschancen

Die rund 140 Plätze der diesjährigen Girl‘s Day(s) waren rasch ausgebucht. 2 Tage/6 Veranstaltungen/6 Kulturinstitutionen. Besucht werden konnten dabei folgende Kunst- und Kultureinrichtungen: Oper Graz, Schauspielhaus Graz, art + event Theaterservice Graz – Dekorationswerkstatt, art + event Theaterservice Graz – Kostümwerkstatt, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater, Kindermuseum Frida & freD. Neben einzelnen Anmeldungen unter anderem von Schülerinnen der Modellschule oder des KLEX, waren Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Caritas, des BG/BRG Pestalozzi, der MS Fröbel sowie Kurs-Teilnehmerinnen vom Verein Mafalda dabei.

©Stadt Graz/Fischer Das Foto wurde in der Werkstätte des Kindermuseums Frida & freD mit Teilnehmerinnen von Mafalda aufgenommen.

Es wurden Berufe wie IT-Techniker:innen, technische Zeichner:innen, Elektriker:innen, Haustechniker:innen, Theatermaler:innen, Veranstaltungstechniker:innen, Tontechniker:innen u. v. m. im Rahmen von Führungen mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen vorgestellt. Die verschiedenen Teams haben die Mädchen in ihre Arbeitsbereiche mitgenommen und von ihren Berufen erzählt. Zusätzlich konnten die Mädchen und jungen Frauen in Workshops aktiv in die Materia hineinschnuppern. Bürgermeisterin Elke Kahr dankt dem Referat Frauen & Gleichstellung für die Organisation, allen engagierten Mitarbeitern vor Ort – und allen, die dabei waren und mitgemacht haben.