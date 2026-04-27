HSG Holding Graz hat einen neuen Trainer

Die HSG Holding Graz und Trainer Spyros Balomenos trennen sich vorzeitig im Einvernehmen. Der Verein geht mit Risto Arnaudovski in die entscheidende finale Phase der Saison. Mit dem Wechsel möchte man für die sechs bevorstehenden Duelle im Abstiegs-Play-off neue Impulse setzen und den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern.

„Es tut weh, dass wir diesen Schritt vorzeitig gehen müssen“

„Nach langen Gesprächen haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen die Zusammenarbeit vor dem PlayOff zu zu beenden. Wir möchten damit einen neuen Impuls setzen und unser Ziel, den Klassenerhalt, so schnell wie möglich erreichen. Wir sind Spyros für seine Arbeit in den letzten beiden Saisonen unglaublich dankbar. Er war steht’s bemüht und engagiert und hat sich immer für den Verein eingesetzt. Gemeinsam haben wir viel bewegt, letztlich hat uns auch ein wenig das Glück gefehlt, wenn wir auf die knapp Ergebnisse zurückblicken! Es tut weh, dass wir diesen Schritt vorzeitig gehen müssen“, so HSG Holding Graz Clubmanager Michael Schweighofer. Das Abstiegsplay-off bestreitet man nun mit Risto Arnaudovski. Der 44-jährige Kroate übernimmt das Traineramt vorerst für die kommenden sechs Partien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 16:54 Uhr aktualisiert