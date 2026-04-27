Wirtschaftsreise nach China bringt neue Kooperationen für die Steiermark

Eine rund 60-köpfige Wirtschaftsdelegation aus der Steiermark ist von einem mehrtägigen Arbeitsbesuch in der Volksrepublik China zurückgekehrt und zieht eine positive Bilanz. Ziel der Reise war es, wirtschaftliche Kontakte zu vertiefen, neue Kooperationen anzubahnen und den Standort international zu stärken.

Steirische Wirtschafts-Delegation zieht positive Bilanz nach Arbeitsbesuch in China

Unter der Leitung von Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom fanden Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern sowie führenden Unternehmen aus Industrie, Technologie und Innovation statt. Dabei wurden mehrere Abkommen und Memoranden unterzeichnet, insbesondere in den Bereichen Green Tech, Digitalisierung, Mobilität und Produktion. Ein konkreter Erfolg betrifft die Automobilindustrie: Der chinesische Hersteller Xpeng wird künftig ein viertes Fahrzeugmodell im Werk von Magna in Graz fertigen lassen. Dies soll zusätzliche Arbeitsplätze in der Region sichern und die bestehende Zusammenarbeit weiter stärken.

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Auch in Shanghai kam es zu neuen Vereinbarungen, unter anderem zur Vertiefung der wirtschaftlichen Kooperation mit der Region Jiangsu. Neben der Industrie stand auch der Ausbau des Tourismus im Fokus, um die Steiermark stärker als Reiseziel in China zu positionieren.