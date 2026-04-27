TU Graz: Rektor Horst Bischof für eine zweite Amtszeit wiederbestellt

Horst Bischof lenkt als Rektor die Geschicke der TU Graz seit Oktober 2023. Die aktuelle Rektoratsperiode endet im September 2027. Horst Bischof wurde nun im April 2026 von den zuständigen Gremien für die Funktionsperiode 2027 bis 2031 als Rektor der TU Graz wiederbestellt.

Rektor Horst Bischof für zweite Amtszeit wiederbestellt

Sowohl dem Universitätsrat unter Vorsitz von Professorin Christa Neuper als auch dem Senat unter Vorsitz von Professorin Annette Mütze ist an der weiteren dynamischen Entwicklung der TU Graz gelegen, aufbauend auf den Schwerpunkten und dem Erreichten der letzten Jahre: „Wir freuen uns, dass wir mit der Wiederbestellung von Horst Bischof zum Rektor die erfolgreiche strategische Ausrichtung der TU Graz fortsetzen. Die Zustimmung beider wahlentscheidender Gremien ist ein starkes Signal der Geschlossenheit und der Kontinuität und zugleich Anerkennung für das außerordentliche Engagement von Rektor Horst Bischof. Mit ihm an der Spitze wird die TU Graz auch in herausfordernden Zeiten ihre Stellung als exzellente international vernetzte und regional prägende Wissenschaftsinstitution weiter festigen“, so Neuper und Mütze unisono.

TU Graz als 4th Generation University

„Das in mich gesetzte Vertrauen erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Demut“, sagt Horst Bischof anlässlich seiner Wiederbestellung. „Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die TU Graz weiterhin verlässlich auf Zukunftskurs zu halten.“ In seiner zweiten Amtsperiode setzt Bischof auf die nachhaltige Positionierung der TU Graz als 4th Generation University – als international wirksame Taktgeberin mit starkem regionalem Impact. Profilprägende Forschungsschwerpunkte werden weiter gestärkt; durch den Ausbau von Industrie- und Hochschulpartnerschaften soll der Wissens- und Technologietransfer intensiviert, Spin-offs und Start-ups beflügelt und so die regionale Wertschöpfung nachhaltig gesteigert werden. In der Lehre wird die digitale und forschungsnahe Ausbildung weiter ausgebaut. Mehr Freiräume und eine noch bessere Studierbarkeit sollen Studium und Lehre an der TU Graz zusätzlich attraktiv machen, mit starken Angeboten, die bis in den postgradualen Bereich des lebenslangen Lernens reichen. Auch die zukunftsfähige Campus- und Infrastrukturentwicklung – Stichwort Campus Inffeldgasse – sowie ambitionierte Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden die zweite Amtszeit prägen. Rektor Horst Bischof: „Ich freue mich sehr darauf, mit der TU Graz weiterhin wichtige Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft zu setzen und unser internationales Profil in Forschung und Lehre zu stärken.“

Über Horst Bischof

Geboren 1967 in Saanen in der Schweiz und aufgewachsen in der Obersteiermark studierte Horst Bischof Informatik an der TU Wien und war anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der BOKU Wien tätig. Als Universitätsassistent kehrte er an die TU Wien zurück, wo er 1993 promovierte und sich 1995 habilitierte. An der TU Graz war Bischof zunächst als Gastprofessor am Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen tätig, bevor er 2004 zum Universitätsprofessor für Computer Vision berufen wurde. Von 2011 bis 2023 war Horst Bischof Vizerektor für Forschung an der TU Graz, bevor er im Oktober 2023 Harald Kainz als Rektor nachfolgte. Nähere Details zu seinen Aufgabenbereichen finden sich auf der Website Rektorat der TU Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 19:07 Uhr aktualisiert