Grazer Fotograf gewinnt erneut Europas höchsten Profi-Fotografie-Titel

Großer Erfolg: Der Grazer Fotograf Wolfgang Gangl wurde bei den FEP Awards in Reykjavík erneut zum „European Professional Photographer of the Year“ gekürt und verteidigt damit erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr.

Wolfgang Gangl ist dreifacher FEP-Europameister in Fine Art und wurde nun nach 2025 auch 2026 erneut zum European Professional Photographer of the Year gekürt.

Wolfgang Gangl ist dreifacher FEP-Europameister in Fine Art und wurde nun nach 2025 auch 2026 erneut zum European Professional Photographer of the Year gekürt.

Der Grazer Fotograf Wolfgang Gangl hat sich erneut an die Spitze der europäischen Profifotografie gesetzt: Bei den FEP Awards in Reykjavík wurde er zum zweiten Mal in Folge als „European Professional Photographer of the Year“ ausgezeichnet.

Grazer Fotograf Wolfgang Gangl ist zum zweiten mal „European Professional Photographer of the Year“

Die Ehrung erfolgte im Rahmen eines mehrstufigen Wettbewerbs der Federation of European Professional Photographers, bei dem aus den Gewinnern der einzelnen Kategorien schließlich der Gesamtsieger ermittelt wird. Gangl konnte sich dabei erneut gegen starke internationale Konkurrenz durchsetzen. Der Fotograf aus Graz ist damit bereits dreifacher Europameister in der Kategorie Fine Art und zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Teilnehmern des renommierten Wettbewerbs.

© Wolfgang Gangl © Wolfgang Gangl © Wolfgang Gangl

Insgesamt wurden auch heuer wieder tausende Arbeiten aus ganz Europa eingereicht, was die Bedeutung der Auszeichnung unterstreicht. Mit dem erneuten Titelgewinn festigt Gangl seine Position als einer der international sichtbarsten österreichischen Fotografen im professionellen Kunstbereich.

Über Wolfgang Gangl Wolfgang Gangl ist Fotograf aus Graz. Seine Arbeiten zeichnen sich durch eine präzise fotografische Sprache, eine unverwechselbare visuelle Handschrift und hohe künstlerische Kontinuität aus. Bei den FEP Awards wurde er bereits dreimal Europameister in der Kategorie Fine Art. Darüber hinaus gewann er 2025 den Gesamttitel FEP European Professional Photographer of the Year und wurde 2026 erneut als Overall Winner ausgezeichnet. Mit dieser Titelbilanz zählt Gangl zu den international sichtbarsten österreichischen Fotografen im professionellen europäischen Fotokontext.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 19:24 Uhr aktualisiert