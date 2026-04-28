Große 1.-Mai-Demo in Graz: „Gemeinsam für ein gutes Leben“

Die 1.-Mai-Demonstration findet dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben!“ und wird am kommenden Freitag um 10 Uhr am Mariahilferplatz starten. Anschließend soll mit dem Demozug zum Eisernen Tor maschiert werden. Die Hauptrede bei der Schlusskundgebung wird die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) halten. „Der 1. Mai ist kein Feiertag im üblichen Sinn. Er erinnert uns daran, dass Fortschritt immer erkämpft wurde: durch Organisierung, durch Zusammenhalt und durch den Mut, sich einzumischen. Machen wir den 1. Mai in Graz zu einem Zeichen der Hoffnung auf Veränderung“, sagt Elke Kahr. Im Anschluss findet ab 13 Uhr das traditionelle Mai-Fest im Grazer Volkshaus statt.

©KPÖ | Am 1. Mai findet in Graz die traditionelle 1.-Mai-Demonstration statt. ©KPÖ ©KPÖ | Anschließend findet das traditionelle Mai-Fest statt.