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Das Bild auf 5min.at zeigt die 1. Mai Demo in Graz.
Am 1. Mai findet in Graz die traditionelle 1.-Mai-Demonstration statt.
Graz
28/04/2026
am Freitag

Große 1.-Mai-Demo in Graz: „Gemeinsam für ein gutes Leben“

Am kommenden Freitag wird unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben!“ wieder demonstriert. Anschließend findet das traditionelle Mai-Fest statt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Die 1.-Mai-Demonstration findet dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben!“ und wird am kommenden Freitag um 10 Uhr am Mariahilferplatz starten. Anschließend soll mit dem Demozug zum Eisernen Tor maschiert werden. Die Hauptrede bei der Schlusskundgebung wird die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) halten. „Der 1. Mai ist kein Feiertag im üblichen Sinn. Er erinnert uns daran, dass Fortschritt immer erkämpft wurde: durch Organisierung, durch Zusammenhalt und durch den Mut, sich einzumischen. Machen wir den 1. Mai in Graz zu einem Zeichen der Hoffnung auf Veränderung“, sagt Elke Kahr. Im Anschluss findet ab 13 Uhr das traditionelle Mai-Fest im Grazer Volkshaus statt.

Das Bild auf 5min.at zeigt die 1. Mai Demo in Graz.
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Am 1. Mai findet in Graz die traditionelle 1.-Mai-Demonstration statt.
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Anschließend findet das traditionelle Mai-Fest statt.
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