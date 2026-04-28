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/ © Mathias Kniepeiss
Das Bild auf 5min.at zeigt den Freiheitsplatz in Graz.
Vom 18. Mai bis 7. Juni wird der Freiheitsplatz in Graz zum Volleyball-Hotspot.
Graz
28/04/2026
Event

Graz wird zur Footvolley-Hauptstadt Europas

Ab Mitte Mai wird der Freiheitsplatz in Graz zum Volley-Hotspot. Mehrere Highlights, unter anderem die Frauen-EM sind geplant.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Drei Wochen lang, nämlich vom 18. Mai bis 7. Juni, finden am Freiheitsplatz in Graz wieder Beachvolleyball- und Footvolley-Veranstaltungen statt. Die Footvolley-Highlights zeigen sich in diesem Jahr in Form der Frauen-Europameisterschaft und der League of Champions 1000. Graz hat vom Europäischen Footvolley Verband (EFVL) den Zuschlag für die Austragung der Footvolley-Europameisterschaft der Frauen (30. und 31. Mai) erhalten, wodurch die Europameisterinnen dieses Jahr in der steirischen Landeshauptstadt gekürt werden.

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Volley-Programm in Graz

Das zweite Event, die Thumfort League of Champions Graz 1000 (5. bis 7. Juni 2026), findet dann am darauffolgenden Wochenende in der bolao Arena am Freiheitsplatz statt. Pro Spieltag werden bis zu 1.000 Besucher erwartet. Neben den Hauptbewerben der besten Männer und Frauen gibt es für heimische Sportinteressierte, Zuseher und Unterstützer im Rahmen der Turniertage weitere Programmpunkte rund um die Veranstaltungen im Zentrum von Graz.

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