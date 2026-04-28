Eisbach: Feuerwehr bekämpft weiterhin Waldbrand auf 70 Hektar

Es ist bereits der vierte Tag, an dem die Einsatzkräfte in Eisbach-Rein gegen den verheerenden Waldbrand kämpfen. 5 Minuten hat nachgefragt, wie die Lage aktuell aussieht.

Der Waldbrand in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) scheint kein Ende zu nehmen. Seit vergangenen Samstag kämpfen hunderte Einsatzkräfte gegen das Feuer. Erst am Montag gab es eine kleine Entwarnung: Zumindest hatte der Wind nachgelassen, der zuvor als Brandbeschleuniger die gesamte Situation erschwert hatte. Mehr zur Lage am Montag kannst du hier nachlesen: Waldbrand Eisbach: Lage bleibt angespannt – 250 Einsatzkräfte im Einsatz.

250 Einsatzkräfte in Eisbach vor Ort

Zahlreiche Feuerwehren aus der ganzen Steiermark reisen an, um die Kameraden vor Ort zu unterstützen. Auch am vierten Tag sind nach wie vor rund 250 Einsatzkräfte im Einsatz. „Die betroffene Fläche beträgt nach wie vor etwa 70 Hektar“, sagt Herbert Buchgraber von der Feuerwehr Graz-Umgebung im Gespräch mit 5 Minuten. Mit im Einsatz sind aktuell auch sieben Hubschrauber, die Bergrettung, das Rote Kreuz, die Polizei sowie Forstarbeiter. In der Nacht war auch eine Drohne im Einsatz, um Glutnester aufzuspüren.

© BFV Murau ( EOLM Walter HORN, OBI Manuel ESTERL, OBI Mario STOCK) Aktuell sind sieben Hubschrauber in Eisbach im Einsatz.

Ist der Brand in Eisbach schon unter Kontrolle?

Nach wie vor sei es laut Buchgaber zu früh zu sagen, dass der Brand unter Kontrolle sei, aber man arbeite daran. Solange es weiterhin so trocken ist, sei die Lage weiter angespannt. Auch der erhoffte Regen, der Erleichterung bringen soll, wird eher nicht kommen. Und wenn, dann müsste es schon etwas länger durchregnen, damit er auch wirklich etwas bewirken kann.