„Steirerlaib“ bringt knapp 10.000 Euro für armutsgefährdete Menschen ein

Wie einfach es ist, Menschen zu helfen, hat die Spendenaktion „Steirerlaib“ gezeigt. Pro verkauftem Brot gingen 50 Cent an das Marienstüberl in Graz, und nach einem Monat ist einiges zusammengekommen.

Das Steirerlaib ist bereits seit 2017 ein fixer Bestandteil des Brot- und Gebäcksortiments bei Spar. Produziert wird das Roggenmischbrot von 18 steirischen Bäckereibetrieben, die die Filialen täglich frisch beliefern. Mit dabei sind unter anderem die Bäckerei Schneider aus Wettmannstätten, die Bäckerei Kranich aus St. Peter am Ottersbach sowie die Bäckerei Gruber in St. Lorenzen bei Knittelfeld.

Armutsgefährdete Menschen mit Brotkauf unterstützen

Kunden hatten jetzt einen Monat lang beim täglichen Einkauf die Möglichkeit zu helfen – und das ohne Mehraufwand und ohne zusätzliche Kosten. Pro verkauftem Laib spendete das Unternehmen 50 Cent an das Caritas Marienstüberl in Graz (Steiermark). Bei der Spendenaktion kam einiges zusammen: knapp 10.000 Euro gehen an armutsgefährdete Menschen.

„Die Aktion Steirerlaib steht für Nächstenliebe“

„Wir freuen uns, dass viele Kunden zu ‚Steirerlaib‘ gegriffen haben und so einerseits ein Zeichen für regionale Wertschöpfung gesetzt haben und andererseits dadurch auch zusätzlich Gutes bewirkt haben. Wir dürfen nun knapp 10.000 Euro an das Caritas Marienstüberl übergeben“, sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark/Südburgenland. „Die Aktion Steirerlaib steht für Nächstenliebe: Sie bringt Hilfe von Mensch zu Mensch, die jene unterstützt, denen es am Allernotwendigsten fehlt. Sie nährt nicht nur den Leib, sondern auch die Seele“, ergänzt Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark.