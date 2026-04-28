Zwei Kinder vermisst: Grazer Polizei bei Suchaktion im Einsatz

Zu einem Schockmoment kam es heute bei einem Grazer Kindergarten. Zwei Kinder waren kurzzeitig abgängig. Nach kurzer Suche konnten die beiden Buben wieder gefunden werden.

Am Montag hat sich in einem Kindergarten in Graz ein Vorfall ereignet, der für große Aufregung gesorgt hat. Eine Mutter wollte ihre Kinder wie gewohnt abholen, doch plötzlich waren diese nicht mehr im Kindergarten aufzufinden, schildert ein 5 Minuten Leser die Lage.

Großer Schreck für Familie und Betreuungspersonal

Der Moment entwickelte sich rasch zu einem großen Schreck für die Familie und das Betreuungspersonal. Es bestand zunächst Unklarheit darüber, wo sich die Kinder befinden könnten, woraufhin auch die Polizei alarmiert wurde und ein größerer Einsatz anlief. Gegenüber 5 Minuten bestätigt die Polizei auf Anfrage, dass gegen 13.40 Uhr eine Anzeige von den Kinderbetreuern bei ihnen einging.

Große Suchaktion in Graz

Die Situation spitzte sich kurzfristig zu, während in der Umgebung nach ihnen abgesucht wurde. Zahlreiche Polizeistreifen waren laut Augenzeugen dabei im Einsatz. Zum Glück konnte der Vorfall rasch aufgeklärt werden: Die Kinder wurden nach kurzer Zeit in der Kärntnerstraße wohlbehalten gefunden.

„Kinder wollten Eis essen gehen“

Damit ging die Situation glimpflich aus, hinterließ jedoch einen großen Schrecken bei allen Beteiligten. „Die beiden Kinder, sechs Jahre alt, sind über einen Zaun geklettert, um ein Eis essen zu gehen“, klärt Pressesprecher der Landespolizeidirektion Steiermark Fritz Grundnig im Gespräch mit 5 Minuten den Grund des Verschwindens auf.