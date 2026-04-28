Uniklinikum Graz setzt Fokus auf psychische Gesundheit am Arbeitsplatz

Hoher Arbeitsdruck, Personalmangel, schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und zunehmende Aggressionen vonseiten der Patienten: Die Belastungen in Gesundheits- und Pflege-Berufen sind vielfältig — und sie nehmen spürbar zu. Umso wichtiger ist es, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz nicht länger als individuelles Randthema zu behandeln, sondern als zentrale Voraussetzung für Qualität, Sicherheit und gute Zusammenarbeit im Krankenhaus. „Körper, Geist und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. Im Berufsalltag gestehen wir uns trotzdem meist nur körperliche Beschwerden zu. Über Erschöpfung, Überforderung oder nächtliches Grübeln zu sprechen, fällt vielen deutlich schwerer“, sagt Jolana Wagner-Skacel, Leiterin der Klinischen Abteilung für Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Graz. „Genau hier wollen wir ansetzen. Psychische Gesundheit darf in einem Krankenhaus kein Tabuthema sein — auch nicht unter Kollegen, in Teams oder Abteilungen.“

Psychische Gesundheit als Teil von Arbeitssicherheit

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz bedeuten im Krankenhaus weit mehr als Schutz vor körperlichen Gefahren. Auch psychische Belastungen, Teamklima, Kommunikation, Führung und der Umgang mit kritischen Ereignissen sind entscheidend. Bleiben Belastungen über längere Zeit bestehen, steigt das Risiko für Erschöpfung, Krankenstände, Burnout, Rückzug oder Berufswechsel. Gleichzeitig können sich psychische Belastungen auf Kommunikation, Fehlerkultur, Teamarbeit und Patient*innensicherheit auswirken. „Psychische Gesundheit ist kein privates Nebenthema, sondern Teil einer professionellen Arbeitskultur“, betont Wagner-Skacel. „Wer in hochbelastenden Situationen arbeitet, braucht nicht nur individuelle Stärke, sondern auch verlässliche Strukturen, gute Führung, Unterstützung im Team und niederschwellige Hilfsangebote.“

„Mind matters!“: Unterstützung direkt im Arbeitsalltag

Das Programm „Mind matters!“ wurde – ausgehend von der Med Uni Graz – in Zusammenarbeit mit Eva Reininghaus, Vorständin der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, und Jolana Wagner-Skacel speziell für das LKH-Univ. Klinikum Graz entwickelt. Es soll Mitarbeiter*innen dabei unterstützen, psychische Belastungen frühzeitig wahrzunehmen, anzusprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein zentraler Baustein ist ein Peer-to-Peer-Programm: Mitarbeiter werden in Resilienzförderung und Krisenkommunikation geschult und stehen in Folge Kolleg*innen im eigenen Arbeitsumfeld unterstützend zur Seite. Der Vorteil: Hilfe wird dort verfügbar, wo Belastung entsteht — im Team, auf der Station, in der Ambulanz oder im klinischen Alltag. Bereits an dem Peer-to-Peer-Programm teilnehmende Kliniken und Institute zeigen, dass das Angebot auf großes Interesse stößt. „Die Peer-Struktur senkt Hemmschwellen, stärkt gegenseitige Unterstützung und trägt dazu bei, psychische Themen aus der Unsichtbarkeit zu holen“, so Wagner-Skacel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 23:31 Uhr aktualisiert