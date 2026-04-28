Fußball-Fusion in Gratwein-Straßengel: Mannschaften stellen sich neu auf

Die Fußballlandschaft in der Marktgemeinde Gratwein- Straßengel stellt sich neu auf: Der TUS Rein und der SV Gratwein Straßengel bündeln künftig ihre Kräfte und fusionieren zu einem gemeinsamen Verein.

Die Fusion ist das Ergebnis konstruktiver Gespräche mit dem Ziel, den Fußballsport in der Region langfristig abzusichern. Durch den Zusammenschluss werden Synergien in der Vereinsverwaltung genutzt und die sportliche Ausbildung, insbesondere im Jugendbereich, auf eine breitere Basis gestellt. Simon Leitner, Obmann des Fusionsvereins, betont in seinem Statement die sachliche Notwendigkeit und die Zukunftsvision des Projekts: „Diese Fusion ist eine strategische Entscheidung, um die Leidenschaft für den Fußball in unserer Gemeinde nachhaltig zu verankern. Durch die Bündelung unserer Ressourcen schaffen wir ein Fundament, auf dem wir über Generationen hinweg erfolgreichen und begeisternden Sport bieten können.“

Moderne Infrastruktur in Rein

Zeitgleich mit der Fusion investierte die Gemeinde in die Modernisierung des Standorts Rein. Die neue Flutlichtanlage entspricht aktuellen technischen Standards und gewährleistet einen zeitgemäßen Trainings- und Spielbetrieb. Bürgermeisterin Doris Dirnberger zur Förderung des Sports: „Die Marktgemeinde unterstützt die Entscheidung der Vereine, künftig gemeinsam aufzutreten. Es ist ein wichtiger Schritt für die sportliche Qualität in Gratwein-Straßengel. Mit der neuen Flutlichtanlage in Rein haben wir die entsprechende Infrastruktur geschaffen, um diesen Weg professionell zu begleiten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 23:44 Uhr aktualisiert