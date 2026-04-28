Schüler (10) bei Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Am Dienstagvormittag, 28. April 2026, ereignete sich in der Dürergasse ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schüler (10) verletzt wurde.

Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Radfahrer den Gehsteig der Dürergasse in Graz (St. Leonhard) in östlicher Fahrtrichtung. Dabei dürfte er einen in dieselbe Richtung gehenden Jungen übersehen haben, der sich vor einem Haus im Bereich des Hofeinganges einer Schule aufhielt.

10-Jähriger bei Unfall mit Radfahrer schwer verletzt

Durch die Kollision kam der Schüler zu Sturz und erlitt dabei laut ersten Informationen schwere Verletzungen. Der Junge wurde vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.