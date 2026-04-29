Megaprojekt-Masterplan ÖV 2040: So baut Graz seine Öffis massiv aus

Mehr Einwohner, mehr Pendler, mehr Verkehr: Graz steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Mit dem neuen Masterplan für den öffentlichen Verkehr reagiert die Stadt auf das erwartete Wachstum. Im Fokus: Die Linie 8.

Die Prognosen sind eindeutig: Bis 2040 wird Graz um rund 17 Prozent wachsen. Tausende zusätzliche Bewohner bedeuten auch mehr Verkehr und steigenden Druck auf die Infrastruktur. Die Stadt reagiert nun mit einem umfassenden Ausbauplan für den öffentlichen Verkehr. „Graz wächst und wir sorgen dafür, dass die Stadt auch in Zukunft gut funktioniert“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Der „Masterplan ÖV 2040“ soll genau das sicherstellen. Die Kapazitäten im öffentlichen Verkehr müssen laut Stadt um rund 30 Prozent steigen. „Wir bauen den öffentlichen Verkehr weiter aus, weil es notwendig ist, mit mehr Kapazität, besseren Verbindungen und einer Infrastruktur, die mit der Stadt mitwächst“, so Schwentner.

©Stadt Graz/Foto Fischer Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner reagiert auf den Grazer Wachstum.

Straßenbahn wird massiv ausgebaut

Im Zentrum der Planungen steht die Straßenbahn als Rückgrat des Systems. Neue Linien, Verlängerungen und zusätzliche Fahrzeuge sollen die steigenden Fahrgastzahlen bewältigen. Besonders im Fokus steht die Linie 8, die schrittweise ausgebaut werden soll. Bereits in den vergangenen Jahren wurden wichtige Projekte umgesetzt. „Wir haben in dieser Periode wichtige Weichen gestellt: mit der Neutorlinie, mit dem zweigleisigen Ausbau der Linien 1 und 5 und dem Ankauf von 31 neuen Straßenbahnen“, betont Schwentner. Künftig könnte die Flotte auf bis zu rund 150 Straßenbahnen anwachsen. Ziel ist es, neue Stadtteile besser anzubinden und bestehende Verbindungen zu entlasten.

Mehr Busse, bessere Verbindungen, neue Lösungen

Auch das Busnetz wird deutlich erweitert und enger mit dem Straßenbahnnetz verzahnt. Dichtere Intervalle und neue Linienführungen sollen das Angebot verbessern. Parallel dazu wird die Busflotte ausgebaut und langfristig klimafreundlich umgestellt. „Der öffentliche Verkehr in Graz erreicht bereits heute rund 90 Prozent der Bevölkerung und bildet das Rückgrat einer nachhaltigen Mobilität“, erklärt Verkehrsplaner Wolfgang Feigl. „Zentrale Hebel dafür sind der weitere Ausbau und die Beschleunigung der Straßenbahn, eine Verdichtung des Busangebots sowie ergänzende flexible Mobilitätslösungen.“ Zusätzlich werden regionale Verbindungen gestärkt. Der Ausbau von Bahnstrecken, neue Verkehrsknotenpunkte und mögliche Großprojekte wie ein innerstädtischer S-Bahn-Tunnel stehen im Raum.

Mehr Qualität im Alltag für Fahrgäste

Neben neuen Linien setzt der Masterplan stark auf Verbesserungen im Alltag. Eigene Spuren für Öffis, optimierte Ampelschaltungen und digitale Systeme sollen die Pünktlichkeit erhöhen. Auch Haltestellen werden modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Große Verkehrsknoten wie Jakominiplatz und Hauptbahnhof sollen weiterentwickelt werden, um steigende Fahrgastzahlen bewältigen zu können. „Ein starker öffentlicher Verkehr ist entscheidend, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu sichern“, sagt Holding-Graz-CEO Gert Heigl. Auch Vorstand Mark Perz betont die langfristige Perspektive: „Der Masterplan ist die Grundlage, um den ÖV für Graz auch in Zukunft bestmöglich gestalten zu können.“ Der Masterplan ist als strategisches Dokument angelegt und wird laufend weiterentwickelt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise in den kommenden Jahren. Für die Stadt steht fest: Ohne massiven Ausbau wird das Wachstum nicht zu bewältigen sein. „Mir ist wichtig, dass sich die Menschen in Graz darauf verlassen können: Wir bauen die Öffis weiter aus – Schritt für Schritt und mit klarem Blick auf das, was die Stadt braucht“, so Schwentner.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 07:15 Uhr aktualisiert