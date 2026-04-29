Rosengarten: Grazer Traditionslokal startet in die Gastgarten-Saison

Ein Ort voller Geschichte, Charme und Ruhe mitten in Graz: Das traditionsreiche Café Fotter lädt wieder nach draußen. Nach der Winterpause ist der beliebte Gastgarten geöffnet und sorgt einmal mehr für Begeisterung.

Kaum ein Café in Graz steht so sehr für Nostalgie und Gemütlichkeit wie das Café Fotter. Seit fast 90 Jahren ist das Traditionshaus unweit der Karl-Franzens-Universität eine feste Institution, jetzt startet es in die neue Saison. Der Gastgarten ist wieder geöffnet und zieht bereits die ersten Besucher an. „Unser Gastgarten ist ab sofort, bei passendem Wetter, für euch geöffnet. Mit neuen Möbeln aber altem Charme freuen wir uns auf viele schöne und gemeinsame Momente“, heißt es vom Café.

©5 Minuten Der Rosengarten ist seitjeher ein beliebter Rückzugsort für Studenten und Stammkunden.

Zwischen Hörsaal und Ruheoase

Das Café Fotter, auch bekannt als „Hörsaal F.“, ist für viele Grazer weit mehr als nur ein Kaffeehaus. Direkt in Uni-Nähe gelegen, dient es seit Jahrzehnten als Treffpunkt für Studierende, Stammgäste und Ruhesuchende. Trotz Renovierung und behutsamer Neugestaltung hat sich das Café seinen unverwechselbaren Charakter bewahrt. Alte Bäckereimöbel, der stilvolle Spiegelsalon und liebevolle Details erinnern an vergangene Zeiten und schaffen eine Atmosphäre, die man in dieser Form nur selten findet.

Rosengarten als Herzstück

Besonders im Frühling und Sommer zeigt das Café seine wohl schönste Seite. Der romantische Rosengarten im Außenbereich gilt als echtes Highlight. Zwischen blühenden Pflanzen und ruhigen Sitzplätzen entsteht eine fast entschleunigende Stimmung, mitten in der Stadt. Viele Gäste beschreiben das Fotter als Rückzugsort vom Alltag. Ein Platz, an dem Zeit langsamer vergeht und Gespräche länger dauern. Nach längerer Wartezeit war die Freude groß, als die Öffnung des Gastgartens bekanntgegeben wurde.