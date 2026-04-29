1.Mai in Graz legt Öffi-Verkehr lahm: Alle Änderungen im Überblick

Zehntausende Menschen, gesperrte Straßen und ein Öffi-Netz im Ausnahmezustand: Am 1. Mai wird die Grazer Innenstadt zur Demo-Zone. Während tausende Teilnehmer durch die Stadt ziehen, kommt es zu Verkehrsumleitungen.

Am kommenden Freitag steht Graz ganz im Zeichen des 1. Mai. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben“ wird ab 10 Uhr vom Mariahilferplatz aus demonstriert.

Am kommenden Freitag steht Graz ganz im Zeichen des 1. Mai. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben“ wird ab 10 Uhr vom Mariahilferplatz aus demonstriert.

Am kommenden Freitag steht Graz ganz im Zeichen des 1. Mai. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben“ wird ab 10 Uhr vom Mariahilferplatz aus demonstriert, ehe der Zug durch die Innenstadt bis zum Eisernen Tor führt. Dort findet die Abschlusskundgebung mit Bürgermeisterin Elke Kahr statt, 5 Minuten hat berichtet. Bereits zuvor versammeln sich SPÖ-Anhänger beim Lendpavillon und marschieren Richtung Hauptplatz. Im Anschluss folgt das traditionelle Maifest im Volkshaus. Doch während tausende Menschen auf die Straße gehen, beginnt für die Graz Linien die eigentliche Herausforderung.

Öffis im Ausnahmezustand: Linien werden umgeleitet

Die Demonstration hat Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr. Zwischen etwa 9 Uhr und 12.30 Uhr müssen zentrale Straßenbahnlinien umgeleitet werden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Linien 1, 4 und 7 werden in diesem Zeitraum über den Andreas-Hofer-Platz geführt. Auch die Linie 5 ist betroffen und verkehrt nur eingeschränkt bis zum Jakominiplatz. Die übrigen Linien wie 16 und 23 fahren regulär. Konkret bedeutet das für Fahrgäste: Viele gewohnte Streckenführungen entfallen vorübergehend, Umstiege werden notwendig. Besonders rund um den Jakominiplatz und die Innenstadt ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Ersatzbusse für betroffene Strecke

Zusätzlich richten die Graz Linien einen Ersatzverkehr für die Linie 5 ein. Zwischen etwa 10.30 und 12.30 Uhr verkehren Busse als Linie E5 zwischen Jakominiplatz und Andritz. Die Busse fahren dabei über mehrere zentrale Straßen wie Joanneumring, Lendkai und Grieskai. Auch auf der Rückfahrt wird eine großräumige Umleitung genutzt, um die gesperrten Bereiche zu umgehen.