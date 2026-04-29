Andritz auf Rekordkurs: 3,6 Milliarden Euro Aufträge

Der Grazer Anlagenbauer Andritz meldet einen fulminanten Start ins neue Geschäftsjahr. Im ersten Quartal 2026 konnte der Konzern Aufträge im Gesamtwert von 3,6 Milliarden Euro verbuchen, ein Plus von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und zugleich ein neuer Höchstwert. Damit setzt Andritz seinen Wachstumskurs fort und unterstreicht seine starke Position auf den internationalen Märkten.

Milliarden-Aufträge treiben Wachstum

Neben den Auftragseingängen entwickelten sich auch Umsatz und Gewinn positiv. Der Umsatz stieg auf 1,79 Milliarden Euro, während das Konzernergebnis auf 91,8 Millionen Euro kletterte. Beide Werte liegen über dem Niveau des Vorjahres. Besonders stark zeigte sich das Geschäft im Bereich Wasserkraft. Mehrere größere Aufträge sorgten für den deutlichen Anstieg. Erst kürzlich hatte Andritz zudem einen prestigeträchtigen Auftrag für die größte Papiermaschine Afrikas an Land gezogen. Auch der Auftragsbestand erreichte mit 12,4 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert.

Trotz Rekordzahlen: Unsicherheit bleibt

Trotz der positiven Entwicklung blickt der Konzern vorsichtig auf die kommenden Monate. Vorstandschef Joachim Schönbeck betont laut Medienberichten: „Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit hatten wir einen sehr soliden Start in dieses Jahr.“ Gleichzeitig verweist er auf mögliche Risiken: „Der Rekordauftragseingang unterstreicht die weiterhin starke Nachfrage nach unseren Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien deutlich. Wir beobachten die möglichen Auswirkungen geopolitischer Entwicklungen in wichtigen Endmärkten jedoch aufmerksam.“ Für das Gesamtjahr rechnet Andritz mit einem weiteren Wachstum und erwartet einen Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Milliarden Euro. Nach 7,9 Milliarden Euro im Jahr 2025 wäre das ein weiterer Schritt nach oben.