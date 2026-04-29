Vier Tage Ausnahmezustand: Lendwirbel erobert wieder Graz

Der Lendwirbel verwandelt Graz wieder in eine lebendige Bühne. Vier Tage lang wird das Lendviertel zum Treffpunkt für Kultur, Diskussion und Begegnung. Startschuss ist am Donnerstag.

Wenn sich Straßen in Bühnen verwandeln und Plätze zu Treffpunkten werden, ist wieder Lendwirbel-Zeit. Von 30. April bis 3. Mai steht das Grazer Lendviertel ganz im Zeichen von Kunst, Musik und gelebtem Miteinander. Zwischen Mariahilferplatz, Lendplatz, Volksgarten und Griesgasse entsteht eine der vielfältigsten Veranstaltungen der Stadt. Das Besondere: Der Lendwirbel ist kein klassisches Festival. Hier geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern ums Mitmachen, Diskutieren und Gestalten.

Kunst, Musik und Performances im ganzen Viertel

Das Programm zieht sich quer durch den Bezirk und bietet eine beeindruckende Bandbreite. Live-Konzerte, Straßenmusik und spontane Sessions prägen das Bild – von kleineren Gassen bis zu großen Plätzen. Am Mariahilferplatz, Lendplatz und in der Stockergasse treten zahlreiche Acts auf. Von Bands bis zu Solo-Künstlern reicht das Spektrum. Besonders beliebt ist die Santa Lucia Bowl, die am 1. Mai mit dichtem Musikprogramm zum Hotspot wird. Doch nicht nur Musik steht im Fokus. Poetry Slams, Tanzkaraoke und künstlerische Performances sorgen für besondere Momente. Projekte wie „On Your Shoulders“ bringen gesellschaftliche Themen direkt auf die Straße und machen den öffentlichen Raum zur Bühne für Diskussion und Ausdruck.

Mitmachen statt nur zuschauen

Ein zentraler Teil des Lendwirbels ist die aktive Beteiligung. Besucher können selbst kreativ werden, bei Workshops, Streetart-Aktionen oder offenen Werkstätten. Von Hinterglasmalerei bis zu spontanen Schachrunden reicht das Angebot. Auch für Familien und Kinder gibt es zahlreiche Programmpunkte. Kreativstationen, Theater, Spiele und interaktive Formate machen das Straßenfest zu einem Erlebnis für alle Generationen. Alles Infos gibt es unter: www.lendwirbel.at.