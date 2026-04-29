44 neue Feuerwehrkräfte: Erfolgreiche Grundausbildung in Graz-Umgebung

Die Grundausbildung zählt neben Wissenstest und Funkgrundkurs zu den Meilensteinen der Ausbildung zum Feuerwehrmitglied. Nun wurde ein Rekord verzeichnet: 44 Personen haben sie erfolgreich bestanden.

Jedes Mitglied muss die Stationen der Grundausbildung durchlaufen, um sich im Feuerwehrwesen die grundlegenden Fertigkeiten und Kenntnisse anzueignen. Dabei werden die Basiskenntnisse auf Ortsfeuerwehr- und Abschnittsebene vermittelt. Der Beauftragte, Brandmeister Mario Brucher, konnte heuer dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten Hannes Koch 44 Feuerwehrmitglieder mit erfolgreich bestandener Grundausbildung 1 melden. Das ist eine Seltenheit, denn sonst liegt der Schnitt bei etwa 30 Mitgliedern pro Jahr.

©BM Mario Brucher | Der Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung konnte doie Grundausbildung 1 erfolgreich abschließen.

Neue Freiwillige stellen sich den Herausforderungen

Brucher berichtet, dass an der Ausbildung heuer zwei Drittel Neueinsteiger und nur ein Drittel aus der Feuerwehrjugend teilnahmen. Die Feuerwehrmitglieder waren deutlich besser vorbereitet, was die Abläufe spürbar erleichterte. Schon bald gibt es in unserem Abschnitt 44 neue Freiwillige, die sich den Herausforderungen des Feuerwehralltags stellen. Den abschließenden Schritt der Grundausbildung absolvieren sie dann an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring. Hannes Koch und Mario Brucher danken dem Ausbilderteam für das Engagement und die Motivation, die spürbar auf die GAB-Teilnehmer übertragen wurden.