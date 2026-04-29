Silent Disco 2026: Mehrere Termine in Graz fixiert

Heuer geht die Silent Disco auf Tour und macht auch in Graz Halt. Am 1. Mai findet die erste Ausgabe statt, bei der Besucher mit Kopfhörern im Freien Musik hören und tanzen können.

Im Sommer kommt Silent Disco nach Graz.

Im Sommer kommt Silent Disco nach Graz.

Ab kommenden Donnerstag tourt die Silent Disco Austria durch das ganze Land. In sechs Bundesländern sind 20 verschiedene Stopps geplant. Auch Graz ist dabei, der erste Termin findet bereits am kommenden Freitag statt. Besucher können dabei mit kabellosen Kopfhörern Musik auswählen und dazu tanzen. Im Sommer gibt es noch drei weitere Termine im Parkhouse.

Hast du schon einmal bei einem „Silent Disco“ Event mitgemacht? Ja, hat mir sehr gefallen Ja, aber war nichts für mich Nein, würde ich aber gerne ausprobieren Nein, davon halte ich nichts Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal