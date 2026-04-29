/ ©Sebastian Sontacchi
Silent Disco 2026: Mehrere Termine in Graz fixiert
Heuer geht die Silent Disco auf Tour und macht auch in Graz Halt. Am 1. Mai findet die erste Ausgabe statt, bei der Besucher mit Kopfhörern im Freien Musik hören und tanzen können.
Ab kommenden Donnerstag tourt die Silent Disco Austria durch das ganze Land. In sechs Bundesländern sind 20 verschiedene Stopps geplant. Auch Graz ist dabei, der erste Termin findet bereits am kommenden Freitag statt. Besucher können dabei mit kabellosen Kopfhörern Musik auswählen und dazu tanzen. Im Sommer gibt es noch drei weitere Termine im Parkhouse.
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Silent Disco in Graz: Die Termine
1.05.2026: Graz, Parkhouse
13.06.2026: Graz, Parkhouse
24.07.2026: Graz, Parkhouse
29.08.2026: Graz, Parkhouse
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