Sieben Jahre Kostnix-Laden: Jubiläum in Hart bei Graz

Am 16. Mai feiert der Kostnix-Laden sein siebenjähriges Bestehen. Alle Interessierten sind eingeladen, das gemeinsame Teilen, Wiederverwenden und die Nachhaltigkeit zu feiern.

Gefeiert wird im Kostnix-Laden in Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) von 9 bis 12 Uhr. Der Jubiläumsvormittag findet dabei unter dem Motto „Kostnix kunterbunt“ statt. Seit sieben Jahren steht der Laden für Nachhaltigkeit und Miteinander. Die Besucher sind beim Gib-und-Nimm-Frühstück dazu eingeladen, Lebensmittel mitzubringen, um ein Überraschungsfrühstück zu genießen. Tee und Kaffee gibt es vor Ort.

Pflanzentausch und Mitmachprogramm

Auch ein Pflanzentauschmarkt wird angeboten, bei dem beschriftete Pflanzen, Sträucher, Samen und brauchbare Blumentöpfe getauscht werden können. Zusätzlich stellt die Gemeinde Komposterde in begrenzter Menge zur Verfügung – geeignete Behälter müssen selbst mitgebracht werden. Außerdem gibt es ein Mitmachprogramm, von Basteln bis zur Herstellung von Lippenbalsam. Wichtig: An diesem Tag können keine Waren abgegeben werden, der Laden hat jedoch geöffnet.