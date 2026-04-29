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/ ©Kunsthaus Graz/J.J.Kucek
Das Bild auf 5min.at zeigt das BIG-EYES-Projekt am Kunsthaus Graz.
Aktuell hat das Kunsthaus Graz Augen.
Graz
29/04/2026
Schon gesehen?

„Alien“ mitten in der Stadt: Studenten machen Kunsthaus lebendig

Schon gesehen? Ein überdimensionales, lebendiges Emoji beobachtet die Umgebung in Graz. Aber was steckt dahinter?

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
2 Minuten Lesezeit(272 Wörter)

Das Kunsthaus Graz zeigt aktuell „BIG EYES“. Die Augen beobachten den Verkehr und die Umgebung und suchen Blickkontakt mit Passanten. Wie das Kunsthaus Graz in einer Aussendung betont, ist es wie ein freundliches Alien mitten in der Stadt. Jeder, der vorbeikommt, kann dabei bis 22. Mai aktiv ins Geschehen eingreifen. „Über einen Button an der Erzherzog-Johann-Brücke lenken sie den Blick der ‚Eyes‘ und werden Teil eines urbanen Spiels zwischen Architektur, Stadt und Öffentlichkeit. Die BIX-Medienfassade ist dabei mehr als Bildträger – sie wird zum sensiblen, interaktiven Interface im Stadtraum“, heißt es.

Warum hat das Kunsthaus in Graz Augen?

Bei einem Lehr- und Forschungsprojekt des Masterstudiengangs Interaction Design an der FH Joanneum in Kooperation mit dem Kunsthaus Graz haben Studierende eigene gestalterische Zugänge zur BIX-Medienfassade entwickelt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich eine Fassade in ein lebendiges, sprechendes Medium verwandeln lässt. Nach mehreren Workshops und einem öffentlichen Testlauf an der Fassade sind insgesamt neun Projekte entstanden – mit Fokus auf visuell starke, emotional ansprechende Konzepte und Formate, die direkte, körperlich erfahrbare Interaktion mit dem Gebäude ermöglichen.

Wer steckt hinter dem „BIG EYES“-Projekt?

Das Gewinnerprojekt „BIG EYES“ wurde von den Studierenden Elina Dorzhieva, Veronika Poštrak und Genovefa Zourkou entwickelt, betreut von Birgit Bachler im Fach Project Work 2 – in enger Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus-Team (Katrin Bucher Trantow, Nadine Kröpfl, Jona Hoier und Sebastian Gider). „Die BIG EYES sind intuitiv und auf emotionaler Ebene verständlich. Sie sprechen direkt an, nehmen Kontakt auf. Genau wie das Haus selbst“, so Katrin Bucher Trantow, Chefkuratorin am Kunsthaus Graz, zur Auswahl.

Das Bild auf 5min.at zeigt das BIG-EYES-Projekt am Kunsthaus Graz.
© Kunsthaus Graz/J.J. Kucek
Das ausgewählte Projekt „BIG EYES“ entwickelten die Studierenden der FH Joanneum Veronika Poštrak, Elina Dorzhieva und Genovefa Zourkou (v.l.).
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 18:29 Uhr aktualisiert
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