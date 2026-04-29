Kahr kritisiert Aus für Hilfsfonds: „Es ist nicht nachvollziehbar“

Menschen in Not konnten sich bisher auf den Josef-Krainer-Hilfsfonds verlassen. Doch der soll jetzt still und heimlich abgeschafft worden sein.

Seit 2013 wurden Steirer, die in finanzieller Not geraten sind, durch den Josef-Krainer-Hilfsfonds unterstützt. Auch heuer wurde er mit 230.000 Euro angesetzt, doch er soll jetzt von der Landesregierung einfach abgeschafft werden, wie die KPÖ in einer Aussendung mitteilt.

„Graz-hilft“ soll weiter unter die Arme greifen

Sei es die Bezahlung von Arztrechnungen, Stromrückständen oder Medikamenten: Vielen hätte der Josef-Krainer-Hilfsfonds wieder Hoffnung geschenkt. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Koalition auf Landesebene dieses sinnvolle Instrument einfach stillschweigend entsorgt hat“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zu diesem Schritt. „Wir werden zumindest in Graz mit unserem „Graz hilft“-Fonds weiter jenen unter die Arme greifen, die ohne diese Hilfe ernsthafte existentielle Probleme bekommen würden“, betont Elke Kahr.