„Wir sitzen alle im gleichen Boot“ – Schauspielerin zeigt sich ehrlich

Am Dienstagabend hat Birgit Fenderl eine Folge für ihren Podcast „Von wegen Pause“ in Graz (Steiermark) aufgenommen. Mit dabei war die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, die über persönliche Erfahrungen sprach und das Publikum ermutigte. Für sie ist vor allem eines klar: Das Schweigen rund um dieses Lebensthema muss endlich enden.

„Eine Frage der Gleichberechtigung“

Dabei durchlebt doch jede Frau sie und trotzdem wird nicht darüber gesprochen. Deshalb verfolgt die ehemalige ORF-Moderatorin seit knapp 30 Folgen die Enttabuisierung der Wechseljahre. Der Weg ist aber noch ein weiter: „Im Arbeitsbereich wird kaum Rücksicht genommen, Hormon-Ambulanzen werden geschlossen.“ Für Fenderl ist das auch eine Frage der Gleichberechtigung: „Für eine Frau mit massiven Beschwerden, die nicht schlafen kann, die unter starken Wallungen leidet, ist das ein echter Wettbewerbsnachteil. In dieser Phase brauchen Frauen andere Konditionen.“ Vor allem Gender-Medizin spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Szyszkowitz: „Die Wechseljahre haben mich eingebremst“

Als prominente Stimme für dieses zu oft überhörte Thema sprach die Aglaia Szyszkowitz offen über eine Phase, die sie persönlich stark geprägt hat: „Die Wechseljahre haben mich eingebremst und mich gezwungen, mein Leben neu aufzustellen.“ Sie beschreibt, wie der Körper aufhört, reibungslos zu funktionieren – und darin eine unerwartete Chance liegt.

©Carolin Stieber „Ständig so weiterzugaloppieren wäre gar nicht möglich gewesen“, sagt Aglaia Szyszkowitz.

Schauspielerin gibt Rat zu den Wechseljahren

Zu dieser Zeit trennte sich die Grazerin von ihrem Mann, fiel in eine tiefe Angstkrise – und konnte damals nicht einordnen, warum. Heute weiß sie: „Es liegt nicht an einem selbst. Dass man sich so seltsam fühlt, liegt an den Hormonen.“ Ihr damaliges Rezept: eine Reise nach Rumänien. „Dort tickt die Uhr noch anders. Es bringt einen weg vom Getriebensein, weg von der Frage ‚Was könnte ich gegen diese Falte tun?‘ – und zurück auf den Boden.“ Szyszkowitz’ Rat an alle Frauen: „Sich rechtzeitig informieren und Hilfe suchen. Es gibt viele tolle Erfahrungsberichte und wunderbare Frauenärzt:innen.“ Birgit Fenderl ergänzt: „Man muss da nicht alleine durch!“

©Carolin Stieber Am Dienstag wurde der Live-Podcast in Graz aufgenommen.

Auch Männer haben sich für Thema interessiert

Der Abend traf wohl bei vielen Gästen einen Nerv. „Es ist schön zu sehen, wie die Community reagiert und was danach passiert“, freute sich Kristina Stegisch von DAS POD über das besondere Format. „Man denkt immer, Prominente haben keine Probleme – aber wir sitzen alle im gleichen Boot“, kommentierte eine Teilnehmerin. Auch Männer waren unter den Interessierten im Publikum: „Es betrifft uns alle. Ich hoffe, Aglaia hat meine Frau bestärkt, sich selbst großartig zu fühlen!“ Ein Appell von Birgit Fenderl noch zum Schluss: „Die Wechseljahre sind wie die Pubertät – nur rückwärts. Pubertierenden bringen wir als Gesellschaft viel Verständnis entgegen. Vielleicht ist es Zeit, das auch bei Frauen in dieser Phase zu tun.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 19:23 Uhr aktualisiert