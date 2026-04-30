„Keine Denkverbote“ – Runder Tisch zur Musikschul-Zukunft

Konkret ging es um die Finanzierung, aber auch um die Zukunft des Musikschulwesens in der Steiermark. Die Experten hoben dabei vor allem die Bedeutung für Kultur und Tradition hervor.

Am Mittwoch, dem 29. April, ging es im Landhaus um die Zukunft des steirischen Musikschulwesens. Bildungslandesrat Stefan Hermann und Klubobmann Lukas Schnitzer begrüßten dazu Experten aus den verschiedensten Bereichen, darunter Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, den Geschäftsführer des Gemeindebundes Steiermark Martin Ozimic, den Vizerektor der Kunstuniversität Robert Höldrich, den Direktor des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums Eduard Lanner sowie Musikschuldirektoren und Vertreter der Fachreferenten und der zuständigen Abteilungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung.

©Land Steiermark/Robert Binder Bildungslandesrat Stefan Hermann und VP-Klubobmann Lukas Schnitzer bedankten sich nach dem Runden Tisch bei allen Beteiligten.

Diskussion über die Zukunft der Musikschulen

Ziel der Gespräche war neben einem Überblick über die aktuelle Struktur und Finanzierung des steirischen Musikschulwesens auch ein Austausch über seine künftige Ausgestaltung. Bildungslandesrat Hermann hob dabei die hohe Bedeutung der Musikschulen in der Grünen Mark hervor und unterstrich die Wichtigkeit der künftigen Absicherung: „Wir sehen Jahr für Jahr, welche großartige Arbeit an unseren Musikschulen erbracht wird. Sie sind nicht nur musikalische Ausbildungsstätten, sie sind auch Träger und Vermittler unserer Werte und unserer Identität. Die Ergebnisse und Anregungen werden in die künftigen Schritte des Landes einfließen.“

„Musik fördert Konzentration, Kreativität, Disziplin und das soziale Miteinander“

„Musik fördert Konzentration, Kreativität, Disziplin und das soziale Miteinander. Gleichzeitig sind unsere Musikschulen ein zentraler Träger steirischer Kultur und Tradition – ohne sie wäre das lebendige Musikleben in unseren Städten und Gemeinden undenkbar, dafür gebührt allen Beteiligten unser höchster Dank“, so VP-Klubobmann Lukas Schnitzer, der betonte: „Musikschulen, Lehrkräfte und Gemeinden stehen vor realen Herausforderungen, letztere gemeinsam mit dem Land ganz besonders bei der Finanzierung. Unser Ziel muss ein flächendeckendes Angebot an Musikunterricht in bestmöglicher Qualität sein. Wir dürfen dabei aber die Gemeinden finanziell nicht zusätzlich belasten. Es geht vielmehr darum, mit den bestehenden Mitteln die bestmögliche Struktur zu schaffen. Dabei sollte es keine Denkverbote geben.“