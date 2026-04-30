Vom Burn-out ins Zelt: Feriencamp für Erwachsene feiert Premiere

Kein üblicher Wellnessurlaub, kein klassisches Retreat, sondern eine Premiere in Österreich: Julia Pirkenau lädt Erwachsene ins Camp statt ins Hotel. Weg vom Alltag, raus aus dem Digitalen, zurück zum Wesentlichen.

„Wir entfernen uns beim Camp von jeglichem Luxus“, sagt Julia Pirkenau (36).

Statt Wellnesshotel und All-inclusive-Club erwartet die Teilnehmenden beim ersten Feriencamp für Erwachsene im Juni und August ein Leben im Freien. „Genau das macht den Reiz des Projekts aus“, sagt die Veranstalterin. Übernachtet wird im Zelt, gemeinsam am Feuer gekocht, die Natur wird Teil des Erlebnisses. Die Hirzmannsperre in der Weststeiermark bietet dafür ideale Voraussetzungen. „Dort haben wir Wasser, Wald und Ruhe“, erklärt sie. Die Umgebung soll nicht ablenken, sondern entschleunigen.

Offline als Konzept

Die Zeit im Camp soll im besten Fall komplett offline sein: kein Handy, keine

digitalen Medien. Was im Alltag selbstverständlich geworden ist, wird hier bewusst

unterbrochen. Diese Pause schafft Raum für Klarheit, Ruhe und neue Gedanken.

„Wenn du nicht mehr im Alltag bist, hast du die Möglichkeit, deine Kreativität neu

zu entdecken“, sagt Pirkenau. Das Camp versteht sich auch als digitale Fastenkur

mit Wirkung. „Manchmal reicht ein Zelt, ein Wald und der Mut, den Flugmodus

einzuschalten.“

Bewegung, Kochen, Wasser

Das Programm bleibt bewusst offen, damit jede und jeder selbst entscheiden

kann, was guttut. „Wir bieten verschiedene Angebote an – vom gemeinsamen Kochen über Kajak und Stand-up-Paddling bis zu Yoga. Jeder kann wählen, woran er teilnehmen möchte.“ Genau diese Mischung macht das Camp besonders: Wer will, macht überall mit. Wer lieber beobachtet oder einfach ankommt, kann auch das tun. Es geht nicht um Leistung, sondern darum, neue Erfahrungen zuzulassen.

Gemeinsame Reflexion

Zwischen den Aktivitäten bleibt Zeit für Austausch und Nachdenken. „Die gemeinsame Reflexion mit den Teilnehmenden ist mir sehr wichtig“, sagt Pirkenau. Diese Momente helfen, Erlebtes einzuordnen und das gemeinsame Unterwegssein bewusster wahrzunehmen. Gerade ohne Ablenkung entstehen Gespräche oft direkter und ehrlicher. „Ich möchte Raum für echte Begegnung, Vertrauen und Verbundenheit schaffen. Je digitaler wir werden, desto mehr brauchen wir zwischenmenschliche Nähe.“

Julias eigener Weg

Dass Pirkenau das Feriencamp entwickelt hat, hängt eng mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. 2022 stand sie kurz vor einem Burn-out, 2023 am Rande eines Bore-outs, erzählt sie. Sie zog die Reißleine, nahm sich eine Bildungskarenz und suchte bewusst neue Herausforderungen: allein campen, fremde Menschen kennenlernen, ins eiskalte Wasser springen, draußen schlafen, Gruppen leiten. Erfahrungen, die sie geprägt haben. Im Jänner 2025 gründete sie ihr Outdoor-Unternehmen „surWHYve“. „Ich begleite meine Teilnehmer mit Klarheit und echtem Interesse“, sagt sie. Den ersten Schritt müsse jedoch jeder selbst machen.