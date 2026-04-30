Mehr Sitze, mehr Einfluss: Bezirksräte in Graz werden größer

Wenn die Grazer am 28.Juni zur Wahl gehen, entscheiden sie nicht nur über die politische Zukunft im Rathaus. Auch auf Bezirksebene stehen Veränderungen an.

Wenn die Grazer am 28.Juni zur Wahl gehen, entscheiden sie nicht nur über die politische Zukunft im Rathaus. Auch auf Bezirksebene stehen Veränderungen an.

Wenn die Grazer am 28.Juni zur Wahl gehen, entscheiden sie nicht nur über die politische Zukunft im Rathaus. Auch auf Bezirksebene stehen Veränderungen an: Die Bezirksräte werden größer, zumindest in Teilen der Stadt. Insgesamt 13 zusätzliche Sitze kommen in den 17 Grazer Bezirksvertretungen dazu. Hintergrund ist ein klar geregelter Mechanismus: Mit steigender Einwohnerzahl wächst automatisch auch die Anzahl der Mandatare in den Bezirksräten. Besonders deutlich zeigt sich das in Straßgang, wo gleich drei zusätzliche Mandate vergeben werden. In Gries, Eggenberg und Wetzelsdorf kommen jeweils zwei Sitze hinzu. Kleinere Zuwächse gibt es in Geidorf, Liebenau, St. Peter und Andritz, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Gesetzliche Regelung greift automatisch

Die Anpassung erfolgt auf Basis des Grazer Stadtstatuts und ist kein politischer Beschluss im engeren Sinn. Das System soll sicherstellen, dass die Bevölkerung in den Bezirken angemessen vertreten ist. Eine umfassendere Reform der Bezirksräte bleibt hingegen vorerst aus. Ein Vorschlag aus einem parteiübergreifenden Konvent sah vor, die Gremien insgesamt zu vergrößern, um mehr Parteien den Einzug zu ermöglichen. Für die bevorstehende Wahl kommt diese Änderung jedoch nicht mehr zum Tragen.

Hohe Hürden für kleine Parteien

Ein zentraler Kritikpunkt am bestehenden System betrifft die Eintrittshürden in kleinen Bezirken. Während für ein Mandat im Gemeinderat etwas mehr als zwei Prozent der Stimmen reichen, liegt die notwendige Schwelle in kleinen Bezirksräten deutlich höher. Das führt dazu, dass Parteien trotz beachtlicher Stimmenanteile nicht vertreten sind. Beispiele aus der letzten Wahl zeigen, dass selbst Ergebnisse im Bereich von rund zehn Prozent nicht immer für ein Mandat ausreichen.

Unterschiedliche politische Positionen

Die Frage nach einer Reform wird politisch unterschiedlich bewertet. Vertreter mehrerer Parteien sehen Handlungsbedarf, um die Repräsentation zu verbessern. So erklärt Hanno Wisiak, KPÖ-Bezirksrätesprecher und Bezirksvorsteher in Geidorf: „In den kleineren Bezirksräten sind manche Parteien, selbst wenn sie etwa zehn Prozent erreichen, nicht im Bezirksrat vertreten“. Die KPÖ könne dem Vorschlag durchaus etwas abgewinne. Andere warnen hingegen vor einer bloßen Vergrößerung ohne zusätzliche Kompetenzen für die Bezirksräte. So bleibt die ÖVP bei ihrem klaren Nein.

©kk Hanno Wisiak, KPÖ-Bezirksrätesprecher und Bezirksvorsteher in Geidorf kann dem Vorschlag durchaus etwas abgewinnen.

Entscheidung liegt nicht bei der Stadt

Selbst wenn sich der Gemeinderat auf Änderungen einigen sollte, ist die Umsetzung komplex. Die Wahlordnung kann nicht direkt von der Stadt geändert werden, sondern fällt in die Zuständigkeit des Landes. Als ersten Schritt kann die Stadt eine Petition an das Land Steiermark richten.