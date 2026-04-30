Ab ins Wasser! Graz startet in die Badesaison 2026, das ist alles neu

Die Grazer Freibäder starten in die Saison 2026. Ab 1. Mai öffnen die ersten Anlagen, Mitte Mai folgen alle weiteren. Eintrittspreise steigen leicht, neue Angebote sollen den Sommer komfortabler machen.

Während die Auster auch heuer wieder am 1. Mai den Anfang macht, starten die restlichen Grazer Bäder wie u.a. das "MargerL" am 14. Mai ihre Saison.

Während die Auster auch heuer wieder am 1. Mai den Anfang macht, starten die restlichen Grazer Bäder wie u.a. das "MargerL" am 14. Mai ihre Saison.

Mit den ersten warmen Tagen steigt in Graz die Lust auf Abkühlung. Pünktlich zum Start in den Mai beginnt auch heuer wieder die Freibadsaison und bringt einige Neuerungen mit sich. Traditionell eröffnet die Auster in Eggenberg die Saison und sperrt bereits am 1. Mai auf. Neu ist heuer, dass die übrigen Freibäder nicht schrittweise öffnen, sondern gebündelt: Am 14. Mai starten Margarethenbad, Augartenbad, Stukitzbad und Co. gleichzeitig in den Sommerbetrieb. Für Stammgäste einzelner Anlagen bedeutet das zwar ein paar Tage längere Wartezeit, dafür herrscht ab Mitte Mai in ganz Graz gleichzeitig Badebetrieb.

Leichte Preisanpassung bei Eintritten

Auch 2026 müssen Badegäste etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Preise wurden im Schnitt um rund 3,5 Prozent angehoben.

Preise im Überblick: Tageseintritt Erwachsene: 8,90 Euro

Ermäßigt: 6,40 Euro

Ab 17 Uhr: ab 7,10 Euro

Kinder unter 6 Jahren: weiterhin kostenlos

Ermäßigt: 6,40 Euro Ab 17 Uhr: ab 7,10 Euro Kinder unter 6 Jahren: weiterhin kostenlos Für Familien gibt es eigene Tarife: Geht ein Elternteil mit einem Kind baden, kostet der Eintritt für Erwachsene 8,20 Euro, für Kinder 3,80 Euro.

Die Saisonkarte schlägt heuer mit 199,90 Euro zu Buche (ermäßigt 140,80 Euro). Für Familien gibt es vergünstigte Pakete.

Neuer Zugang: Tickets per Automat

Um Warteschlangen zu reduzieren, wird im Straßgangerbad erstmals ein Kassenautomat getestet. Tickets können dort schnell per Bankomat- oder Kreditkarte gekauft werden. Zusätzlich bleibt die Möglichkeit bestehen, Eintrittskarten online vorab zu erwerben, ein Angebot, das vor allem an heißen Tagen stark genutzt wird. Erstmals verantwortet Oliver Wieser die Badesaison als Geschäftsführer der Freizeitbetriebe der Holding Graz. Nach zwei Jahrzehnten unter seinem Vorgänger beginnt damit eine neue Phase. Wieser setzt auf eine Mischung aus bewährtem Betrieb und gezielten Neuerungen, vor allem bei Service und Nutzung der Anlagen.

Mehr Sport im Freibad

Neben klassischen Angeboten wie Schwimmen, Beachvolleyball und Liegewiesen wird das Freizeitangebot erweitert. Neu im Programm ist Teqball, eine Trendsportart, die Elemente aus Fußball und Tischtennis kombiniert. Spielbar ist das neue Angebot unter anderem im Margarethenbad, im Augartenbad und im Stukitzbad. Eine weitere Änderung betrifft die Saisondauer: Das beliebte Margarethenbad könnte heuer länger geöffnet bleiben, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Damit reagiert man auf zunehmend warme Herbsttage. Schon vor dem offiziellen Badebetrieb wird das „Margerl“ am 1. Mai als Treffpunkt geöffnet – allerdings ohne Badebetrieb, dafür mit Gastronomie. Unterm Strich setzt Graz auf eine Weiterentwicklung statt auf große Umbrüche. Leicht höhere Preise, moderne Zugänge und zusätzliche Freizeitangebote sollen den Aufenthalt angenehmer machen.