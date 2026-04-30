Vandalismus am Grazer Stadtstrand: Palmen versenkt, Explosion ausgelöst

Ein Vandalenakt am Grazer Stadtstrand sorgt für Aufsehen: Jugendliche warfen Palmen in die Mur und zündeten später einen Container an. Vor Gericht wurden nun Details zu Explosion und Motiven bekannt.

Was als mutwillige Sachbeschädigung begann, endete in einer gefährlichen Explosion: Drei Jugendliche mussten sich nun in Graz vor Gericht verantworten, nachdem sie am Stadtstrand Palmen in die Mur geworfen und wenig später einen Papiercontainer in Brand gesetzt hatten. Die Tat ereignete sich am beliebten Grazer Stadtstrand. Mehrere meterhohe Palmen wurden aus ihrer Verankerung gerissen und gemeinsam Richtung Fluss geschleppt. Dort landeten sie schließlich samt Töpfen im Wasser, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Überwachungskameras dokumentierten den Vorfall und lieferten später entscheidende Hinweise für die Ermittlungen.

„Ich machte mit, weil ich kein Spaßverderber sein wollte“

Vor Gericht zeigten sich zwei der Jugendlichen geständig. Einer erklärte offen, dass Langeweile und Gruppendruck ausschlaggebend gewesen seien. „Ich machte mit, weil ich kein Spaßverderber sein wollte“, gab er an. Die dritte beteiligte Person stritt zunächst ab, räumte die Tat jedoch nach Konfrontation mit Beweisen ein. Noch brisanter ist der zweite Vorfall: Die Jugendlichen setzten mit Benzin einen Papiercontainer in Brand. Dabei kam es zu einer Verpuffung der Dämpfe, eine Stichflamme schoss in die Höhe, es kam zu einer Explosion. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt, Haare wurden angesengt. Größerer Schaden konnte nur durch Zufall verhindert werden.

Gericht spricht Schuldsprüche aus

Das Gericht wertete die Taten als Sachbeschädigung und Brandstiftung. Die Urteile fallen unterschiedlich aus: Ein Beteiligter kommt mit Sozialstunden davon, ein weiterer erhält eine bedingte Haftstrafe und der Hauptverantwortliche wurde zu einer teilweisen Haftstrafe verurteilt. Ein jüngerer Beteiligter blieb aufgrund seines Alters strafrechtlich unbehelligt. Die zerstörten Palmen mussten aufwendig geborgen werden. Der entstandene Schaden geht in die Tausende. Für den Betreiber des Stadtstrandes hat der Vorfall Konsequenzen: Statt Palmen wurden nun robustere Pflanzen angeschafft.