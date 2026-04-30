Kameras gefordert: „Muchargasse soll wieder zur Wohnstraße werden“

Die Muchargasse in Graz sorgt erneut für Diskussionen: Trotz ihrer Widmung als Wohnstraße wird sie seit Jahren als Schleichweg genutzt. Ab 1. Mai könnte sich nun die Situation ändern.

Die Muchargasse liegt in unmittelbarer Nähe mehrerer Schulen, eigentlich ein Bereich, der besonders geschützt sein sollte. „Die Muchargasse ist als beruhigte Wohnstraße gedacht: mit spielenden Kindern, Fußgängern und älteren Menschen“, erklärt Geidorf Bezirksvorsteher Hanno Wisiak. Doch die Realität sieht laut Wisiak anders aus. Vor allem zu Stoßzeiten nutzen viele Autofahrer die Gasse als Abkürzung. Anrainer würden seit Jahren von zu hohem Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeitsüberschreitungen berichten. Bisherige Maßnahmen hätten das Problem nicht nachhaltig lösen können.

Neue Regeln ermöglichen Kameras

Mit der neuen Gesetzeslage ab 1. Mai eröffnet sich nun eine zusätzliche Möglichkeit: der Einsatz von Videoüberwachung im Straßenverkehr. Ziel ist es, Verstöße wie unerlaubtes Durchfahren oder Tempoüberschreitungen besser zu dokumentieren und zu ahnden. Für Wisiak ist das ein entscheidender Schritt: „Jetzt ist der Weg frei, um hier wirksam gegenzusteuern.“ Er fordert eine rasche Machbarkeitsprüfung durch die Stadt Graz. Die Kameras sollen gezielt jene Fahrzeuge erfassen, die gegen die Regeln der Wohnstraße verstoßen. Im Mittelpunkt steht für den Bezirksvorsteher die Sicherheit der Bewohner, insbesondere der Kinder. „Es geht darum, die Sicherheit vor allem der Kinder zu gewährleisten. Videoüberwachung könnte die dringend nötige Lösung sein“, betont Wisiak. Die Forderung soll nun auch politisch verankert werden: In der nächsten Bezirksratssitzung will der KPÖ-Politiker einen entsprechenden Antrag einbringen.