Waldbrandgefahr steigt: Grillverbot in Graz, Feuerwehren im Großeinsatz

Anhaltende Trockenheit lässt die Waldbrandgefahr in der Steiermark massiv steigen. Seit 29. April gilt in Graz ein striktes Grillverbot auf den Auwiesen und in Kalkleiten. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung.

Die Stadt Graz reagiert nun mit klaren Maßnahmen: In Abstimmung mit der Landesforstdirektion sowie der GBG wurde ein absolutes Grill- und Feuerverbot auf den öffentlichen Grillplätzen Auwiesen und Kalkleiten verhängt.

Die Stadt Graz reagiert nun mit klaren Maßnahmen: In Abstimmung mit der Landesforstdirektion sowie der GBG wurde ein absolutes Grill- und Feuerverbot auf den öffentlichen Grillplätzen Auwiesen und Kalkleiten verhängt.

Seit Tagen fehlt der Regen, die Böden sind ausgetrocknet, 5 Minuten hat berichtet. Laut Prognosen ist auch kurzfristig keine Entspannung in Sicht. Dadurch steigt die Gefahr von Wald- und Wiesenbränden deutlich an. Die Stadt Graz reagiert nun mit klaren Maßnahmen: In Abstimmung mit der Landesforstdirektion sowie der GBG wurde ein absolutes Grill- und Feuerverbot auf den öffentlichen Grillplätzen Auwiesen und Kalkleiten verhängt.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Die Stadt Graz spricht nun ein Verbot aus.

Waldbrandverordnung gilt bereits

Unabhängig davon ist die Rechtslage eindeutig: Bereits jetzt verbieten die Waldbrandverordnungen der Stadt Graz und der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung das Entzünden von Feuer sowie das Rauchen in Wäldern und deren Gefährdungsbereich. Ziel ist es, Brände frühzeitig zu verhindern, denn ein Funke reicht oft aus, um trockenes Gras oder Laub in Brand zu setzen. Wie schnell sich die Situation zuspitzen kann, zeigt ein aktueller Waldbrand in Eisbach-Rein. Dort sind Feuerwehren aus mehreren steirischen Bezirken sowie aus dem Burgenland und Niederösterreich im Einsatz. Der hohe Waldanteil in der Region gilt zwar als wertvoll für Umwelt und Klima, im Ernstfall kann er jedoch zur Gefahr für Siedlungen und Infrastruktur werden. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, besonders vorsichtig zu sein.

Häufig sind es kleine Unachtsamkeiten, die Brände auslösen: Zigarettenstummel im Wald oder aus dem Auto geworfen

Lagerfeuer, Kerzen oder Fackeln im Freien

Weggeworfene Dosen oder Glasflaschen als mögliche Zündquellen

Fahrzeuge, die auf trockenem Gras abgestellt werden, Hitze vom Auspuff kann Feuer entfachen

Wer im Freien unterwegs ist, sollte auf Rauchen verzichten oder Zigarettenreste wieder mitnehmen.

Im Ernstfall sofort handeln

Wird ein Brand entdeckt, zählt jede Minute. Die Feuerwehr ist unter dem Notruf 122 erreichbar. Wichtig: Abstand halten und Einsatzkräfte einweisen, wenn möglich. Die Behörden setzen auf die Mithilfe der Menschen. Jeder kann dazu beitragen, Brände zu verhindern, durch Aufmerksamkeit, Rücksicht und verantwortungsvolles Verhalten. Denn in Zeiten extremer Trockenheit gilt: Ein kleiner Funke kann große Folgen haben.