Gastroneustart in Graz: Neue Pizzeria bringt US-Italo-Flair

Jahrzehntelang war das „Georgi“ ein fixer Bestandteil der Grazer Gastro-Szene. Nun wird das traditionsreiche Lokal in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße neu belebt, 5 Minuten hat berichtet. Hinter dem Projekt steht eine Gruppe rund um Unternehmer Lukas Strohmeier. Gemeinsam mit Freunden wagt er den Schritt in die Gastronomie, mit einem klaren Ziel: einen Ort schaffen, der mehr ist als nur eine Pizzeria, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Pizza trifft Bar: Neues Konzept für Graz

Das Alcedo’s, benannt nach dem lateinischen Wort für Eisvogel, setzt auf ein bewusst reduziertes Konzept. Rund zehn Pizzen sollen auf der Karte stehen, ergänzt durch ein mögliches Mittagsangebot. Der Fokus liegt nicht auf Masse, sondern auf Atmosphäre: ein Treffpunkt für Gespräche, ein Ort zum Bleiben. Die Mischung aus italienischer Küche und amerikanischem Diner-Stil soll dabei bewusst locker und modern wirken.

Dachterrasse als Highlight

Ein besonderer Blickfang wird die Dachterrasse: Sie war jahrelang ungenutzt und soll nun wieder zugänglich gemacht werden. Gerade in einer Gegend, die bisher als gastronomisch eher ruhig gilt, könnte genau das den Unterschied machen. Ziel ist es, rund um die Stadthalle einen neuen Anziehungspunkt zu schaffen. Spannend: Das Projekt ist auch ein Experiment. Die Betreiber sehen das Lokal als Testlauf, mit offenem Ausgang. Sollte das Konzept gut ankommen, könnten weitere Standorte folgen. Die Verbindung aus Gastronomie und unternehmerischem Denken ist dabei bewusst gewählt. Die Geschichte des Ortes schwingt weiter mit: Das „Georgi“ zählte zu den ersten Pizzerien in Graz und prägte die Szene über Jahrzehnte. Nach Jahren des Stillstands wird nun wieder ein Pizzaofen angeheizt, diesmal mit neuem Konzept, aber am selben Ort.