Grazer Lendwirbel bringt wieder den größten Flashmob der Stadt zurück

Bis zum 3. Mai übernimmt der Lendwirbel das Kommando. Vier Tage lang stehen Kunst, Musik und Begegnung im Mittelpunkt und locken tausende Besucher in die Straßen. Auch heuer ist die Tanzkaraoke eines der Highlight.

Besonders im Fokus steht heuer das Tanzkaraoke-Event am Mariahilferplatz am 1.Mai ab 21 Uhr.

Besonders im Fokus steht heuer das Tanzkaraoke-Event am Mariahilferplatz am 1.Mai ab 21 Uhr.

Zwischen Mariahilferplatz, Lendplatz, Volksgarten und Griesgasse entsteht ein einzigartiges Stadtfestival. Der Lendwirbel ist dabei kein klassisches Event mit klarer Trennung zwischen Bühne und Publikum, 5 Minuten hat berichtet. Vielmehr wird das gesamte Viertel zur offenen Plattform, auf der sich Künstler, Besucher und Initiativen begegnen. Live-Konzerte, Straßenmusik und Performances sorgen an jeder Ecke für Bewegung. Von kleinen Gassen bis zu zentralen Plätzen entsteht ein dichtes Programm, das sich ständig verändert und immer wieder überrascht.

Flashmob zieht alle Blicke auf sich

Besonders im Fokus steht heuer das Tanzkaraoke-Event am Mariahilferplatz am 1.Mai ab 21 Uhr. Organisiert von „Urban Fish Tank“, verwandelt sich der Platz in eine riesige Tanzfläche. Hunderte Menschen tanzen gleichzeitig zu bekannten Songs, während ihre Bewegungen auf großer Leinwand zu sehen sind. Das Event gilt als einer der größten Flashmobs in Graz. Jeder kann mitmachen, ganz ohne Vorkenntnisse.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert