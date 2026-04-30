Startschuss: 80 neue Wohnungen entstehen in Graz

Am Donnerstagvormittag fand der Spatenstich für den Bau von zwei Gemeindewohnhäusern am Trattenweg in Graz (Steiermark) statt. In den nächsten 26 Monaten sollen auf dem ehemaligen Gelände der Kirchnerkaserne 80 Wohneinheiten (35, 50 und bis zu 82 m²) entstehen. Gefördert wird das Projekt durch Mittel der Wohnbauförderung des Landes Steiermark.

„Wohnen auf Kasernengrund“

Die Stadt Graz hat allerdings das Einweisungsrecht in die neuen Wohnungen. Der Wohnbau wird durch eine Parkanlage sowie Sportanlagen ergänzt. Auch ein Nahversorger soll in das Projekt integriert werden. „Als das Bundesheer vor 20 Jahren das Areal verkaufen wollte, habe ich mich mit dem damaligen Wohnungsstadtrat Ernest Kaltenegger unter dem Motto ‚Wohnen auf Kasernengrund‘ dafür eingesetzt, dass die Stadt Teile des Areals erwirbt. Dass wir auf diesem Grundstück jetzt mit Hilfe des Landes 80 Gemeindewohnungen und dazu eine städtische Parkanlage errichten können, ist sehr erfreulich“, so die Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).