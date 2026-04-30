Mehr Sicherheit in Graz: Neue Regeln für Zufahrtszonen geplant

Um mehr Sicherheit, vor allem für Fußgänger, zu gewährleisten, soll in der Stadt Graz ein neues Zufahrtssystem eingeführt werden. Dafür müssen jedoch noch gesetzliche Änderungen auf Landesebene vorgenommen werden.

Mit Freitag, 1. Mai, treten erste Teile der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Betroffen davon ist das Zonenzufahrtsmanagement, das modern, automatisationsunterstützt und datenschutzkonform sein soll. Das funktioniert so: An definierten Einfahrten werden Kennzeichen automatisiert erfasst und mit hinterlegten Berechtigungen – etwa für Anwohner, Lieferverkehr oder Einsatzfahrzeuge – abgeglichen. Nur wenn keine Berechtigung vorliegt, kommt es zu einer weiteren Prüfung.

Schwentner: „Es geht hier um die Sicherheit im Alltag“

So können bestehende Zufahrtsregeln verlässlich kontrolliert werden und unberechtigte Einfahrten deutlich reduziert werden. Die Stadt Graz möchte das System schnellstmöglich umsetzen. „Es geht hier um die Sicherheit im Alltag. In unseren Fußgänger:innenzonen und verkehrsberuhigten Bereichen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil unberechtigt eingefahren wird“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Die Grünen).

©Stadt Graz/Foto Fischer Wir wollen das ändern und bestehende Regeln endlich verlässlich durchsetzen“, sagt Schwentner.

Land muss Recht anpassen

„Die Grundlage im Bund ist jetzt geschaffen. Damit wir in Graz starten können, braucht es rasch die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen auf Landesebene“, so Schwentner. Denn aus verfassungsrechtlichen Gründen ist eine zusätzliche gesetzliche Grundlage auf Landesebene notwendig. Konkret braucht es eine Anpassung des steirischen Landesrechts, damit die Stadt Graz die neuen Möglichkeiten auch tatsächlich anwenden darf. Hintergrund ist die spezielle Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund, Land und Landespolizeidirektion. „Es geht hier nicht um Zuständigkeiten oder politische Befindlichkeiten, sondern um die Sicherheit der Menschen in Graz“, so Schwentner abschließend.