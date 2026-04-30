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Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in Graz.
Über Graz ist aktuell Rauch zu sehen.
Graz
30/04/2026
Einsatz läuft

Rauchsäule über Graz: Feuerwehr im Einsatz

Aktuell ist eine dunkle Rauchsäule über Graz zu sehen. Die Berufsfeuerwehr Graz ist vor Ort. Der Einsatz läuft.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ging bei der Berufsfeuerwehr Graz ein Notruf mit dem Stichwort „Geschäftsbrand“ ein. Aktuell herrscht Löschbereitschaft, das bedeutet, dass fünf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte vor Ort sind, wie die Berufsfeuerwehr im Gespräch mit „5 Minuten“ mitteilte. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

grazwellness
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert
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