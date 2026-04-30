Rauchsäule über Graz: Feuerwehr im Einsatz

Aktuell ist eine dunkle Rauchsäule über Graz zu sehen. Die Berufsfeuerwehr Graz ist vor Ort. Der Einsatz läuft.

Am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ging bei der Berufsfeuerwehr Graz ein Notruf mit dem Stichwort „Geschäftsbrand“ ein. Aktuell herrscht Löschbereitschaft, das bedeutet, dass fünf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte vor Ort sind, wie die Berufsfeuerwehr im Gespräch mit „5 Minuten“ mitteilte. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

grazwellness

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert