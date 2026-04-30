14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt

Es war eine 20-minütige Beratung im Rahmen der Steuerspartage der Arbeiterkammer Steiermark, die einem Familienvater aus Graz fast 14.000 Euro gebracht hat. Wie das zustande gekommen ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Zwei Monate lang können alle Menschen in Österreich bereits den Steuerausgleich für 2025 machen. Zwei Monate, in denen bei der Arbeiterkammer (AK) Steiermark bereits knapp über 12.000 Beratungen durchgeführt worden sind, wie Bernhard Koller, Abteilungsleiter Steuer, Steuer und Betriebswirtschaft in der AK Steiermark, im Gespräch mit 5 Minuten nun verrät. Unter dem Motto „20 Minuten, die sich lohnen“ wird im Bundesland überall beraten. März und April sind zwar die stärksten Monate, aber: „Wir haben mittlerweile schon ein ziemliches Jahresprogramm“, so Koller.

Gegenüber 5 Minuten: AK-Experte zeigt, was möglich ist

Auf Nachfrage gibt der Steuerexperte exklusiv gegenüber 5 Minuten auch Beispiele von besonders hohen Rückzahlungen. So hat man bei einem Grazer innerhalb jener knapp 20 Minuten einen Anspruch von 12.415 Euro geltend gemacht. Dieser hat zwei Kinder und hat dementsprechend den Familienbonus Plus bekommen, auch der Alleinverdienerabsetzbetrag war hier inbegriffen – und das für nicht weniger als vier Jahre. Da es um eine Rückzahlung über mehrere Jahre geht, gibt es auch Zinsen. „Insgesamt sind so fast 14.000 Euro zusammengekommen“, erinnert sich Koller. In einem zweiten Fall hat ein Alleinverdiener aus Bruck an der Mur durch den entsprechenden Absetzbetrag für zwei Kinder und die Pendlerpauschale immerhin noch 8.012 Euro bekommen.

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Steuerausgleich: Wann es immer besonders hohe Rückzahlungen gibt

Wir haben dieses Jahr bereits mehrfach über besonders hohe Rückzahlungen berichtet. So hat die AK Niederösterreich uns etwa einige Beispiele gegeben. Und es zeigt sich: Die höchsten Rückzahlungen gibt es weiterhin immer dann, wenn auch Kinder involviert sind. Wie etwa hier: Steuerausgleich: Österreicher bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro. Besonders war auch das Ergebnis einer weiteren Beratung, wo man einer Zweifach-Mutter eine hohe Nachzahlung ersparen konnte. Und nicht nur das: Man konnte das Ergebnis sogar komplett umdrehen. Alles dazu hier auf 5min.at: Statt 2.700 Euro Nachzahlung: Zweifach-Mama bekommt jetzt tausende Euro.

Wo beim Steuerausgleich die größten Schwierigkeiten bestehen

Auf die Frage hin, wo erfahrungsgemäß bei den Steirern die größten Schwierigkeiten bestehen würden, spricht Koller etwa auch die kürzlich beschlossenen Eckpunkte zum Doppelbudget an. Alles dazu hier: Lohnnebenkosten sinken: Regierung beschließt 5-Milliarden-Doppelbudget. „Der Familienbonus Plus führt jetzt schon zu Schwierigkeiten, zukünftig wird es wohl noch größere Schwierigkeiten damit geben“, so der AK-Experte. Häufige Fragen seien auch, ob man Anspruch hat, wenn man Stiefelternteil ist, und wie man das allgemein steueroptimal macht, wenn die Eltern zwei verschiedene Einkommen haben. „Auch auf den Kindermehrbetrag wird manchmal vergessen“, weiß Koller. Weitere Schwerpunkte seien auch Krankheits- und Pflegekosten, wo man einen erheblichen Beratungsaufwand habe, und alles, was mit berufsbedingten Kosten zu tun hat.

Steuerausgleich: „Wichtig, sich vorher zu erkundigen“

Schließlich wollten wir auch noch wissen, ab wann der Experte rät, dass man zur AK kommt. Dazu meint er, dass man oft nicht unbedingt zur Steuerberatung direkt kommen bzw. anwesend sein müsse. „Manchmal lässt es sich auch mit einem Telefongespräch oder einer E-Mail klären“, so Koller. Es sei laut ihm in jedem Fall „wichtig, sich vorher zu erkundigen“. Einen allgemeinen Überblick zur Arbeitnehmerveranlagung des Vorjahres könnt ihr euch übrigens auch hier machen: Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst.